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Vídeo: Al Nassr inicia la defensa del título con un contundente triplete ante Al Fateh

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
1ª División
Arabia Saudí

El Mundialista gana

Al Nassr comenzó de forma inmejorable su campaña en defensa del título de la Roshn Saudi League, tras lograr una merecida victoria por 3-0 sobre Al Fateh la noche de este sábado, en la primera jornada de la competición, dejando así "el club global" un mensaje temprano a sus rivales sobre su deseo de seguir dominando el campeonato.

Al Nassr ofreció una sólida actuación en su primer partido oficial bajo la dirección de su entrenador australiano, Ange Postecoglou, quien logró guiar al equipo hacia la victoria y sumar los primeros 3 puntos.

Esto llegó tras el destacado brillo de los recién llegados, encabezados por el portugués João Félix y el brasileño Ângelo Gabriel, antes de que Sami Costa añadiera el tercer gol después de entrar como suplente.

  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El portero del Al-Fateh brilla y frena al Al-Nassr

    El Al Nassr comenzó el partido con una clara presión ofensiva, pero Walid Al Anzi, guardameta del Al Fateh, estuvo a la altura tras detener en el minuto 13 un peligroso disparo de João Félix, evitando que los de la camiseta amarilla llegaran a la red de forma temprana.

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    Al Anzi volvió a protagonizar una de las jugadas más destacadas del encuentro apenas un minuto después, al salvar una ocasión de máximo peligro para el Al Nassr con tres intervenciones, tras un nuevo disparo de Félix que el portero atajó, antes de que el balón rebotara ante Ángelo, quien remató de nuevo, pero Al Anzi logró despejarla una vez más.

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    El Al Fateh respondió con un peligroso intento en el minuto 17 a través del eslovaco Lukáš Haraslín, que lanzó un potente disparo que pasó junto al poste izquierdo, antes de que el Al Nassr volviera a presionar y Félix rematara de cabeza en el minuto 23 por encima del larguero.

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  • Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Angelo y Félix encienden la primera parte

    El Al Nassr continuó imponiendo su peligrosidad ofensiva hasta que llegó el minuto 37, en el que se produjo el primer gol por medio del brasileño Angelo Gabriel, después de aprovechar el centro de Sadio Mané de manera perfecta y disparar un obús que acabó en el fondo de la red del Al Fateh.

    El gol de Angelo supuso un momento histórico, pues fue el primer tanto oficial del Al Nassr bajo la dirección de Ange Postecoglou, con lo que el entrenador australiano comenzó su etapa con "el Mundial" de manera perfecta.

    Y tan solo 3 minutos después, João Félix volvió a ampliar la ventaja del Al Nassr con un gol espectacular, tras driblar a la defensa del Al Fateh y lograr superar a más de un jugador, antes de golpear el balón con fuerza dentro de la portería, confirmando así el fichaje portugués que será una de las armas ofensivas más destacadas del equipo esta temporada.

  • Al-Anzi ataja el balón y Samu Costa la sentencia

    En la segunda mitad, el Al-Fateh trató de volver a meterse en el partido, pero el Al-Nassr mantuvo su superioridad, mientras que Walid Al-Anzi continuó con su gran actuación y detuvo en el minuto 63 un peligroso disparo del senegalés Sadio Mané, evitando el tercer gol y manteniendo vivas las esperanzas de remontada de su equipo.

    Sin embargo, Postecoglou dio entrada al recién llegado Samu Costa en el minuto 66 en lugar de João Félix, y el jugador portugués no necesitó más de 7 minutos para dejar su huella, ya que en el minuto 73 logró marcar el tercer gol del Al-Nassr con un disparo potentísimo que sacudió la red del Al-Fateh.

    Con esta victoria, el Al-Nassr sumó sus primeros 3 puntos en el camino de la defensa del título de la Roshn Saudi League y ofreció un arranque contundente bajo la dirección de Postecoglou, mientras que los recién llegados acapararon las miradas con una actuación ofensiva prometedora, en un momento en el que el portero del Al-Fateh, Walid Al-Anzi, demostró ser una de las grandes figuras del partido pese a la derrota de su equipo por un contundente 3-0.

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