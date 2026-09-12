El Al-Nassr cayó en la trampa del empate ante el Al-Khaleej por 1-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos la tarde de este sábado, en el marco de la séptima jornada de la Liga Profesional Roshn, en un duelo que presenció una gran resistencia del equipo local frente a los reiterados intentos del Al-Nassr.
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Mascarell sorprende al Al-Nassr antes del final de la primera parte
Al Khaleej comenzó el partido con fuerza y logró asestar un golpe sorpresa al Al Nassr antes del final del primer tiempo, luego de que Omar Mascarell marcara el primer gol en el minuto uno del tiempo de descuento.
El gol de Al Khaleej llegó mediante un remate de cabeza de Mascarell, que otorgó a los locales una valiosa ventaja antes de dirigirse al vestuario, y colocó al Al Nassr ante una difícil misión en el segundo tiempo para volver al partido.
El Al Nassr intentó igualar el marcador al inicio del segundo tiempo e intensificó su presión ofensiva en busca del gol del empate, pero la defensa de Al Khaleej y su guardameta se aferraron a la ventaja y malograron más de un intento del Al Nassr dentro del área.
Al Hamdan salva al Al Nassr con un disparo misil
El Al Nassr prosiguió con sus intentos ofensivos a medida que avanzaban los minutos de la segunda mitad, y el peligro se hizo presente a través de los disparos de Cristiano Ronaldo, João Félix y otros jugadores del "Al Alami", pero la entrega defensiva del Al Khaleej y la brillante actuación del guardameta impidieron que el balón llegara a las mallas.
El Al Nassr tuvo que esperar hasta el minuto 72 para lograr el empate, después de que el suplente Abdullah Al Hamdan consiguiera lanzar un disparo potentísimo que sacudió la red del Al Khaleej, devolviendo el partido a su punto de partida y dando a su equipo la oportunidad de buscar el gol de la victoria.
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Tras el gol de Al Hamdan, el Al Nassr se lanzó al ataque con todas sus fuerzas, y continuaron los intentos y disparos de Ronaldo, Félix y el resto de los jugadores, pero el Al Khaleej mantuvo su solidez hasta el final, privando al "Al Alami" de arrebatar los tres puntos.
Un empate con sabor a historia: el Al-Nassr, tercero
Y pese a tropezar con el empate, el Al Nassr salió del partido con un logro histórico después de mantener su racha goleadora en la Roshn League, alcanzando el partido número 94 consecutivo en el que logra marcar un gol, superando así el récord histórico del River Plate argentino, poseedor de una racha de 93 partidos consecutivos.
El Al Nassr elevó su cuenta a 16 puntos para ocupar el tercer puesto en la tabla de clasificación de la Roshn Pro League, por detrás del Al Ittihad, segundo clasificado, a solo un punto de distancia, mientras que el Al Hilal lidera la clasificación con 18 puntos.
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Por su parte, el Al Khaleej logró salir con un valioso punto ante el Al Nassr, después de resistir la presión nassrauí durante la segunda parte y mantener su empate hasta el pitido final, privando al "Al Alami" de prolongar sus victorias y dejándolo con un solo punto en la séptima jornada.
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