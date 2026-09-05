El Al-Ittihad se llevó el clásico de la quinta jornada de la Liga Roshan de Profesionales, tras lograr una emocionante victoria sobre su invitado Al-Nassr por 2-1, en un partido que mostró una clara superioridad del Al-Ittihad durante la primera mitad, antes de que "Al-Alami" reaccionara en el segundo tiempo en busca de la remontada, sin conseguir alcanzar el empate.

Con este resultado, Al-Nassr se quedó estancado en 12 puntos en el segundo lugar de la tabla de la Liga Roshan, por detrás del líder Al-Hilal a 3 puntos de diferencia, después de que "Al-Zaeem" elevara su cuenta a 15 puntos, mientras que el Al-Ittihad llegó a los 11 puntos para ascender al cuarto lugar, convirtiéndose el Al-Hilal en el mayor beneficiado del resultado de este clásico.