VÍDEO: Aficionados descubren la táctica de Luis Enrique y el PSG para neutralizar a Michael Olise en la semifinal de la Liga de Campeones

El París Saint-Germain avanzó a la final de la Liga de Campeones tras vencer al Bayern de Múnich 6-5 en el global de la semifinal. Después del 5-4 en la ida en París, la vuelta en el Allianz Arena fue más cerrada y terminó 1-1. Ousmane Dembélé marcó el gol clave tras una jugada de Khvicha Kvaratskhelia.

Pero el tema más comentado fue la marca sobre Olise. El francés, autor de 21 goles y 30 asistencias en 49 partidos, apenas influyó gracias a la marca de Nuno Mendes, que jugó gran parte del duelo con amarilla.