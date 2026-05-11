El domingo por la tarde el ambiente en el London Stadium se volvió tenso. Varios vídeos de aficionados mostraron cómo un grupo de seguidores del West Ham agredió a varios rivales en las gradas. Las imágenes muestran cómo varios hombres son empujados y pateados por las escaleras por una turba que los insulta y los empuja hacia las salidas, según The Sun. El incidente estalló tras un gol clave de Leandro Trossard, que pareció delatar a los seguidores rivales sentados en la zona equivocada.

Al parecer, varios seguidores del Arsenal habían conseguido entradas en las zonas del estadio reservadas al West Ham. Aunque muchos permanecieron en el anonimato durante la primera parte, la montaña rusa emocional del partido acabó delatándolos. El personal de seguridad acudió rápidamente para intervenir y mantener el orden mientras la enfurecida afición local desviaba su atención del campo para ocuparse de los supuestos intrusos.