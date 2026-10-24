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Zamalek-SC-vs-USM-Alger-Final-MatchAFP
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Vídeo: 40 segundos que aseguran el pase del Zamalek a la fase de grupos de la Liga de Campeones; Pyramids devora al Al Merrikh de Bentiu

Match report
Zamalek SC vs APR FC
Zamalek SC
APR FC
CAF Champions League
Pyramids FC vs El Merriekh FC Bentiu
Pyramids FC
El Merriekh FC Bentiu
Egipto
Ruanda
Sudán del Sur

Clasificación egipcia con el mínimo esfuerzo

El Zamalek selló su clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones de África tras vencer al APR ruandés por un gol a cero en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final, disputado el sábado en el estadio de El Cairo, aprovechando su victoria por el mismo resultado en el encuentro de ida que se celebró en Kigali.

Ahmed Sherif marcó el único gol del partido a los 40 segundos del inicio, dando al conjunto blanco una ventaja temprana y poniendo a su rival ante la difícil tarea de remontar su desventaja.



El Zamalek comenzó el encuentro con presión ofensiva, y Mohamed Hamad estuvo a punto de ampliar el marcador en el minuto 6, tras rematar un balón que se marchó por encima del travesaño, antes de que Oday Dabbagh lanzara un potente disparo en el minuto 10.

El minuto 13 presenció un fuerte choque con El Mahdi Soliman, portero del Zamalek.

El APR ruandés intentó volver al partido, pero sus intentos carecieron de eficacia, mientras que Mohamed Shehata desperdició una ocasión para el Zamalek antes del final de la primera parte, que concluyó con la ventaja de los locales por un gol a cero.

  • Intentos dispersos

    Con el inicio de la segunda mitad, El Mahdy Soliman despejó un peligroso intento del Rwanda Army en el minuto 48, mientras que el intento de Mohamed Hamad en el minuto 50 no supuso una verdadera amenaza para la portería.

    El cuerpo técnico del Zamalek realizó cambios para dar vida al equipo, dando entrada a Ahmed Rabie y Chico Banza en el minuto 56, para después hacer ingresar a Adam Kayed y Hossam Ashraf en el minuto 68.

    El Rwanda Army siguió buscando un gol que reabriera la contienda, pero la defensa del Zamalek despejó uno de sus intentos en el minuto 63, antes de que El Mahdy Soliman atajara un potente disparo en el minuto 75.

    Adam Kayed envió un centro desde una jugada a balón parado en el minuto 90, que rebotó en la mano del portero ante Mohamed Shehata, quien remató flojo y lejos de la portería, desperdiciando una clara ocasión para ampliar la ventaja.

    El Zamalek mantuvo su ventaja hasta el final del partido, confirmando su superioridad en el global de los dos encuentros y asegurando su clasificación a la fase de grupos, continuando así su camino en el torneo continental.

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  • Pyramids avanza con facilidad a la fase de grupos

    En otro partido, el Pyramids selló su billete a la fase de grupos de la Liga de Campeones de África, tras lograr una abultada victoria por 4-0 sobre el Al-Merrikh Bentiu, campeón de Sudán del Sur, el sábado, en el estadio de la Defensa Aérea, en la vuelta de los dieciseisavos de final, aprovechando su triunfo en la ida por un gol a cero.

    El Pyramids comenzó el encuentro con una presión ofensiva temprana, y Youssef Obama estuvo cerca de abrir el marcador en el primer minuto, pero su disparo pasó por encima del travesaño.

    La defensa del Al-Merrikh también despejó otro intento de Abdel Rahman Magdy, antes de que este último lograra dar la ventaja a los locales en el minuto 23, aprovechando un preciso centro de Mostafa Fathy.


    El delantero del Pyramids no esperó mucho para ampliar el marcador, ya que anotó el segundo gol apenas tres minutos después, aprovechando un saque de esquina que mandó a la red.

    El árbitro anuló un gol del Al-Merrikh Bentiu en el minuto 30 por fuera de juego, antes de que Mahmoud Saber desperdiciara una ocasión de tiro libre, y el guardameta del equipo sursudanés detuviera un potente disparo de Mohamed El-Shibi.

    Y antes del final de la primera parte, Mostafa Fathy añadió el tercer gol, con lo que el Pyramids concluyó la mitad del camino por delante con un tres a cero.

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  • Cuarto gol y un hombre menos por obligación

    Con el inicio de la segunda mitad, el poste privó a Youssef Obama de marcar el cuarto gol, mientras que Abdel Rahman Magdy desperdició la oportunidad de completar su triplete personal tras un pase de Nasser Maher.

    El técnico Mokwena realizó tres cambios en el minuto 65, dando entrada a Ahmed Atef Qota, Ahmed Abdel Qader y Ahmed Nazir Bouali en lugar de Obama, Nasser Maher y Mahmoud Saber.

    El argelino Bouali solo necesitó unos pocos minutos para dejar su huella, marcando el cuarto gol en el minuto 70.

    Mokwena apostó por la entrada de Al Fakhoury y Hamed Hamdan en el minuto 75 en lugar de Mohamed El Shibi y Karim Hafez, pero Bouali sufrió una lesión tres minutos después y tuvo que abandonar el terreno de juego, por lo que el Pyramids completó el partido con diez jugadores tras haber agotado sus cambios.

    En el minuto 86, Ahmed El Shenawy detuvo un peligroso intento del delantero del Al Merreikh, Bantio, que se había quedado solo ante la portería, con lo que el Pyramids mantuvo su portería a cero y confirmó su pase a la fase de grupos.

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