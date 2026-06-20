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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Karim Malim

Traducido por

Victorias abrumadoras, pero sin valor. Una nueva norma transforma el Mundial 2026

FEATURES
Marruecos vs Haití
Nueva Zelanda vs Egipto
España vs Arabia Saudí
Jordania vs Algeria
Marruecos
Haití
World Cup
Nueva Zelanda
Egipto
Francia vs Irak
Francia
Irak
España
Arabia Saudí
Jordania
Algeria
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
Túnez vs Japan
Túnez
Japan
Turquía vs USA
Turquía
USA
Chequia vs Mexico
Chequia
Mexico
Marruecos
Haití
EE. UU.
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá
Francia
Irak
España
Arabia Saudí
Jordania
Argelia
Argentina
Austria
Bosnia y Herzegovina
Catar
Túnez
Japón
México
Turquía
Chequia

Una pequeña decisión... ¡con un enorme impacto en el destino de las selecciones!

Para el Mundial 2026, la FIFA cambiará el sistema de clasificación: primarán los enfrentamientos directos entre equipos con igual puntaje, y ya no la diferencia de goles.

Este cambio, aparentemente menor, ya ha tenido efectos prácticos: ha definido algunas posiciones antes de tiempo y eliminado a selecciones antes de la tercera jornada, añadiendo una nueva dimensión a los cálculos de clasificación y liderazgo en el mayor torneo de selecciones nacionales.

Durante más de medio siglo, el gol diferencia era el primer criterio al empatar a puntos, pero ahora los enfrentamientos directos priman.

Este sistema, ya usado en competiciones de la UEFA, prioriza los resultados directos sobre el goal average global.

Sus defensores lo ven más justo, pues juzga a los equipos por su duelo directo y no por resultados ante rivales más débiles. Los detractores, en cambio, defienden que el goal average refleja mejor el rendimiento global de un equipo.

  • Mexico v France In 1966 FIFA World CupHulton Archive

    ¿Cómo ha evolucionado el sistema de clasificación a lo largo de la historia?

    La diferencia de goles no siempre fue el criterio en el Mundial.

    Hasta 1966 se usaba el «promedio de goles», que dividía los goles a favor entre los en contra.

    En 1970 la FIFA adoptó el diferencial de goles, método que dominó las siguientes décadas.

    Ahora, la FIFA da prioridad a los enfrentamientos directos, una de las modificaciones normativas más destacadas de la competición moderna.

    • Anuncios
  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH22-FLAMENGO-CHELSEAAFP

    Una experiencia exitosa que allanó el camino para el cambio

    Este sistema no es nuevo en el Mundial: la FIFA ya lo usó en la Copa Mundial de Clubes.

    En la pasada edición, el Flamengo terminó primero de su grupo por delante del Chelsea gracias a los resultados de los enfrentamientos directos, pese a empatar en otros indicadores.

    Ese éxito llevó a la FIFA a extenderlo a la Copa del Mundo de selecciones por primera vez.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un liderazgo temprano que antes no era posible

    El nuevo sistema permite definir al líder del grupo antes de la última jornada.

    Antes, se necesitaban cuatro puntos de ventaja tras dos jornadas para garantizar el liderato.

    Ahora basta tener tres puntos de ventaja y ganar el duelo directo. Esto se vio en México y Estados Unidos.

    México sumó seis puntos con dos triunfos y superó por tres a Corea del Sur, por lo que la victoria directa le garantizó el liderato aunque terminen igualados.

    Lo mismo logró Estados Unidos al vencer a sus rivales directos y asegurar el primer puesto antes de la última jornada.

  • FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    Nuevas repercusiones en la competencia

    Este sistema no solo define el primer puesto, sino que también afecta la dinámica de los últimos partidos de grupo.

    Si un equipo garantiza el primer lugar con anticipación, puede rotar a sus titulares antes de las eliminatorias, lo que da a sus rivales más opciones de obtener un resultado favorable.

    México, ya con el primer puesto asegurado, afronta su último partido sin presión, lo que podría beneficiar a su rival y aumentar sus opciones de clasificación o de optar a una de las plazas para los mejores terceros.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una despedida prematura debido a la nueva norma

    Sin embargo, el nuevo sistema dejó a algunas selecciones fuera de la competición antes de la tercera jornada.

    Haití quedó eliminado al quedarse a tres puntos de Escocia y perder el duelo directo, por lo que ya no podía superarla.

    Turquía sufrió la misma suerte al perder contra sus rivales directos y quedar eliminada antes de su último partido.

    Antes, habrían mantenido opciones por diferencia de goles; ahora, las nuevas reglas extinguieron sus esperanzas prematuramente.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién liderará tras la segunda jornada?

    Varios grupos aún luchan por el primer puesto antes de la tercera jornada.

    En el grupo 5, Alemania aseguraría el primer puesto si vence a Costa de Marfil y Ecuador no gana a Curazao. Costa de Marfil también puede liderar si gana y Curazao no vence a Ecuador.

    En el grupo 6, Suecia lideraría si vence a Holanda y Japón no gana a Túnez.

    En el Grupo 10, Argentina puede asegurar el liderato si vence a Austria y Jordania no gana a Argelia; Austria lo logrará si gana y Argelia tropieza.

    Colombia puede liderar el Grupo XI si gana a República Democrática del Congo y Portugal no vence a Uzbekistán.

    En el grupo XII, Inglaterra o Ghana podrían liderar según los demás resultados.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Cómo se desempata entre selecciones?

    La FIFA ha establecido un orden claro para desempatar a los equipos con igual puntuación.

    Primero se considera la cantidad de puntos obtenidos en los enfrentamientos directos, luego la diferencia de goles en esos encuentros y, finalmente, los goles marcados en ellos.

    Si sigue el empate, se recurre al diferencial de goles y luego al número total de goles anotados en el grupo.

    Si aún hay empate, se usa el criterio de juego limpio (tarjetas amarillas y rojas) y, de ser necesario, la clasificación mundial de la FIFA.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una nueva era de las cuentas

    El Mundial de 2026 marca una nueva etapa en la que el resultado de un solo partido importa más que una racha de grandes victorias.

    Algunos ven en ello mayor equidad, mientras que otros creen que resta valor al rendimiento global del grupo.

    En la práctica, esta norma ya ha modificado el formato, redefinido la clasificación y añadido una dimensión táctica y matemática inédita en la fase de grupos.