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Victoria pobre, brillantez de Hamza y la sorpresa de Raphinha: ¿cómo vieron los diarios españoles el partido entre Al-Ahly y el Barcelona?

FEATURES
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Amistosos
H. Abdelkarim
Raphinha
L. Yamal
A. Gordon
España
Egipto
Brasil
Inglaterra

El equipo catalán cerró su preparación para la nueva temporada

El egipcio Hamza Abdelkarim y el brasileño Raphinha, estrellas del Barcelona, fueron los protagonistas del partido amistoso de la Copa Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio, a ojos de la prensa española.

Hamza Abdelkarim y Raphinha marcaron los dos goles que llevaron al Barcelona a vencer al Al Ahly por 2-1, durante el encuentro amistoso que enfrentó a ambos equipos, la noche del miércoles, en el estadio Spotify Camp Nou, por el título de la Copa Joan Gamper.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Victoria pobre

    El diario catalán "Mundo Deportivo" dirigió sus dardos críticos hacia el Barcelona, al considerar que estuvo lejos de su nivel habitual, pese a la victoria que logró ante el Al-Ahly.

    El diario catalán tituló: "Un Barcelona lejos de su nivel habitual comienza el camino en su estadio", al considerar que el equipo perdió el ritmo de juego que lo caracterizaba bajo la dirección del técnico alemán Hansi Flick.

    "Mundo Deportivo" señaló con el dedo a algunos jugadores, como el extremo español Lamine Yamal, al considerar que sus destellos en la primera parte fueron estériles, así como al lateral francés Jules Koundé, que no estuvo en su mejor momento.

    No obstante, el diario se centró en el regreso del Barcelona a jugar en el estadio Spotify Camp Nou tras cerca de dos meses y medio, desde el final del recorrido del equipo en la Liga española durante el pasado mes de mayo.

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    Hamza Abdelkarim, el más efectivo

    Por el contrario, el periódico elogió al delantero egipcio Hamza Abdelkarim, al considerar que fue el más efectivo de todos los jugadores del Barcelona y del Al Ahly, después de marcar un gol de 3 disparos a puerta.

    Lo mismo confirmó el diario español "Marca", que señaló en su crónica del partido que el delantero egipcio continuó con su brillante actuación en la pretemporada y siguió liderando la tabla de goleadores del Barcelona antes del inicio de la temporada con su cuarto gol.

    El periódico destacó que Hamza Abdelkarim se negó a celebrar su gol ante el Al Ahly, el club en el que se formó como juvenil antes de fichar por el Barcelona el pasado mes de enero.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Los nuevos fichajes: un comienzo potente

    El diario también elogió la imagen que ofrecieron los nuevos fichajes del Barcelona durante el actual mercado de fichajes de verano, encabezados por el inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi.

    "Marca" destacó de manera especial a Gordon, pese a fallar un penalti al final del partido que él mismo se había ganado, ya que consideró que aportó velocidad y movilidad en la línea delantera tras participar como punta.

    En cuanto a Adeyemi, el diario consideró que mostró pronto el motivo por el que Flick lo fichó, su gran velocidad, que generó peligro en la banda derecha desde su entrada al terreno de juego.

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    Raphinha, más que un simple brazalete

    Por su parte, el diario catalán "Sport" dedicó un artículo para hablar de la primera aparición de la estrella brasileña Raphinha luciendo el brazalete de capitán del Barcelona, después de que Flick decidiera otorgárselo en la nueva temporada.

    El diario catalán se centró en dos aspectos: el primero, su discurso previo al partido, en el que expresó su apoyo a su compañero Ronald Araújo, quien sufrió una lesión de rotura del ligamento cruzado antes del inicio de la temporada.

    "Sport" consideró que ese discurso fue lo más importante para Raphinha antes de su primer partido con el brazalete de capitán, ya que empezó hablando de sus compañeros antes que de los títulos y los campeonatos, demostrando así que merecía llevar ese brazalete.

    También consideró que era necesario que Raphinha marcara el penalti que él mismo se había ganado, para cerrar su discurso fuera del campo con algo tangible sobre el terreno de juego, aunque después dejara los penaltis a su compañero español Lamine Yamal.

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