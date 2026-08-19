Por su parte, el diario catalán "Sport" dedicó un artículo para hablar de la primera aparición de la estrella brasileña Raphinha luciendo el brazalete de capitán del Barcelona, después de que Flick decidiera otorgárselo en la nueva temporada.
El diario catalán se centró en dos aspectos: el primero, su discurso previo al partido, en el que expresó su apoyo a su compañero Ronald Araújo, quien sufrió una lesión de rotura del ligamento cruzado antes del inicio de la temporada.
"Sport" consideró que ese discurso fue lo más importante para Raphinha antes de su primer partido con el brazalete de capitán, ya que empezó hablando de sus compañeros antes que de los títulos y los campeonatos, demostrando así que merecía llevar ese brazalete.
También consideró que era necesario que Raphinha marcara el penalti que él mismo se había ganado, para cerrar su discurso fuera del campo con algo tangible sobre el terreno de juego, aunque después dejara los penaltis a su compañero español Lamine Yamal.