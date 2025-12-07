Getty Images Sport
¡Victoria y despedida! David Beckham celebra la MLS Cup de Inter Miami y se despide de las estrellas que se retiran
Messi inspira la victoria en la MLS Cup
Miami tuvo un inicio ideal en su último partido de la temporada cuando Edier Ocampo anotó un autogol en el minuto 8. Sin embargo, el equipo canadiense fue creciendo en el juego y encontró el empate en el minuto 60 con un disparo desviado de Ali Ahmed. Rodrigo de Paul volvió a poner en ventaja a Miami tras rematar un centro de Lionel Messi 11 minutos después, antes de que el propio Messi asistiera a Tadeo Allende en el tiempo de descuento para sellar la victoria.
El encuentro también marcó la despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets del club, lo que llevó a David Beckham —emocionado hasta las lágrimas— a rendir homenaje a los dos veteranos que se retiran.
Beckham cumple su sueño
Tras la victoria, el exjugador del Real Madrid, David Beckham, expresó que se sentía “tan orgulloso” de todos los que ayudaron al club a alcanzar este logro y agradeció a las exestrellas del Barcelona por brindarles una despedida perfecta.
En Instagram escribió: “WOW… ¡Campeones de la MLS Cup 2025! Desde que gané este trofeo como jugador, siempre soñé con lograrlo como propietario. Estoy tan orgulloso de todos en este increíble club… jugadores, cuerpo técnico, aficionados… gracias por su compromiso y apoyo inquebrantables mientras cumplimos este sueño juntos. La manera perfecta de despedirse de este estadio y de honrar a Sergio y Jordi como se merecen… ¡VAMOS @intermiamicf! #FreedomToDream”
'Uno de mis mejores momentos'
Beckham ganó la Champions League con el Manchester United y múltiples trofeos domésticos bajo la dirección de Sir Alex Ferguson. También jugó en el Real Madrid, AC Milan, PSG y otros clubes, pero la victoria de Miami este fin de semana representa un logro culminante para el hombre de 50 años.
“Tiene que ser uno de los mayores momentos de mi carrera: haberlo ganado como jugador y ahora lograrlo como propietario,” dijo Beckham a The Athletic. “No creo que esto se haya hecho antes, así que es algo bonito poder ser el primero.
“Una de las cosas importantes fue mi etapa en L.A., pero la siguiente fue ser dueño de un equipo. Mi promesa a Estados Unidos y a la MLS era traer al mejor jugador, y lo hicimos. Y ahora hemos tenido éxito esta noche. Esta es una de esas noches que nunca olvidaré.”
Messi se deleita con la victoria
Messi dejó el Paris Saint-Germain para unirse al Inter Miami en el verano de 2023. Tras llevarles su primer trofeo con la Leagues Cup ese mismo año, el jugador de 38 años también aseguró la MLS Cup para el club. El internacional argentino se mostró encantado con el logro, describiéndolo como un esfuerzo “long in the making”.
“Hace tres años decidí venir a la MLS, y hoy somos campeones de la MLS,” dijo Messi. “Llegamos a las semifinales de la CONCACAF Champions League. El año pasado tuvimos un inicio complicado en la liga y fuimos eliminados temprano. Este año, ganar la MLS era uno de nuestros principales objetivos. El equipo hizo un gran esfuerzo; fue un año largo, con muchos partidos, y estuvimos a la altura durante toda la temporada. Este es el momento que yo había estado esperando, y que nosotros, como equipo, estábamos esperando. Es algo muy hermoso para todos nosotros. Nos lo merecíamos.”
Despedida y homenajes a Busquets y Alba
A principios de este año, el lateral izquierdo Jordi Alba, de 36 años, y el mediocampista Sergio Busquets, de 37, anunciaron que se retirarían a finales de 2025. Tras este colofón lleno de alegría, Messi elogió a sus antiguos compañeros de equipo.
“Dado lo que han sido como jugadores —ambos estuvieron entre los mejores de la historia en su posición, con carreras llenas de títulos—, es maravilloso que puedan retirarse con este título de la MLS. No creo que sean plenamente conscientes aún de lo que están viviendo, de lo que significa retirarse. Hoy algo muy especial termina para ellos, algo a lo que dedicaron toda su vida. Ahora comienza una nueva etapa para ellos. Les deseo lo mejor, porque son dos amigos que aprecio profundamente. Estoy feliz de que puedan irse con este título.”
