AFP
Traducido por
Victor Osimhen y Noa Lang muestran sus marcas de la batalla tras acabar los delanteros hospitalizados en el enfrentamiento de Liverpool
Osimhen se fractura el antebrazo
La noche de Osimhen terminó antes de empezar. El delantero nigeriano chocó con Ibrahima Konaté durante un duelo aéreo en la primera parte, y el defensa del Liverpool cayó con fuerza sobre el brazo de Osimhen. A pesar de que se le notaba que le dolía y de que le vendaron el brazo en el campo, el jugador de 25 años aguantó y completó los primeros 45 minutos. Sin embargo, las pruebas realizadas en el descanso confirmaron la gravedad de la lesión, por lo que no se arriesgó a alinearlo en la segunda parte. El Galatasaray confirmó posteriormente en un comunicado oficial que los exámenes médicos habían revelado una fractura en el antebrazo derecho de Osimhen.
- Getty Images Sport
La lesión de Lang agrava la situación del Galatasaray
Si la noche de Osimhen fue dolorosa, lo que le ocurrió a Lang en la segunda parte fue considerablemente peor. El extremo holandés, que había sustituido a Osimhen en el descanso, se pilló el pulgar en la valla publicitaria situada detrás de la portería de Alisson. Esto dejó a Lang con el pulgar parcialmente seccionado y necesitando un tratamiento intensivo por parte del personal médico, incluidos los médicos del Liverpool. Fue retirado del campo en camilla y trasladado inmediatamente al hospital. El Galatasaray confirmó que Lang sufrió un corte grave en el pulgar derecho y que estaba previsto que se sometiera a una intervención quirúrgica en Liverpool en las próximas horas, en presencia de su equipo médico.
Una foto de Instagram te levanta el ánimo
A pesar de lo grave que son ambas lesiones, los dos jugadores parecieron tomarse con humor sus desgracias compartidas. En una historia de Instagram de Lang se veía a Osimhen sonriendo durante una videollamada, mientras ambos mostraban sus extremidades vendadas. Aún no se ha confirmado cuánto tiempo estarán de baja los dos jugadores, pero los aficionados del Galatasaray pueden estar tranquilos sabiendo que ambos parecen estar de buen humor. instagram/noano/
El Liverpool le ofrece al equipo una vía de escape en la Liga de Campeones
La doble baja por lesión supuso un triste colofón a lo que ya era una humillante eliminación europea. El Liverpool remontó la derrota por 1-0 de la ida con una victoria por 4-0 en el partido de vuelta. Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah marcaron en Anfield en un encuentro que fue prácticamente un monólogo. Arne Slot reconoció que la baja de Osimhen tuvo un impacto significativo en el partido, admitiendo que facilitó considerablemente las cosas a su equipo. El Galatasaray ocupa actualmente el primer puesto de la Superliga turca y ahora centrará sus esfuerzos en el éxito nacional, aunque la posible ausencia a largo plazo de dos delanteros clave sigue siendo un duro golpe para sus aspiraciones al título.
Anuncios