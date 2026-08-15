AFP
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Victor Osimhen se niega a descartar una salida del Galatasaray en medio del interés del Arsenal por su fichaje
Los ultras reciben una disculpa sincera
El vigente campeón de la Superliga turca, el Galatasaray, firmó un frustrante empate 2-2 ante el recién ascendido Corum FK en el Rams Park el viernes por la noche. A pesar de marcar los dos goles del equipo local, Osimhen se sintió plenamente responsable de que su equipo no lograra sumar los tres puntos en su estreno liguero. Al final del partido, el internacional nigeriano se acercó a los ultras situados detrás de la portería para pedir disculpas.
- Anadolu Agency
El goleador nigeriano habla sobre los rumores
Preguntado por los periodistas después del partido por los rumores que le vinculan con un cambio al norte de Londres, el internacional nigeriano adoptó un tono diplomático sin cerrar del todo la puerta a un posible movimiento en el futuro.
Al referirse al incesante ruido sobre su traspaso, dijo: "Siempre hay rumores durante los mercados de fichajes. Me centraré en mi trabajo. Estoy centrado en mi trabajo. Ya veremos y entonces pensaremos en lo que viene después".
A pesar de la especulación en curso, el delantero reiteró su compromiso con el conjunto de Estambul si sigue allí más allá del cierre del mercado de verano: "Va a ser una temporada dura. El equipo es consciente de ello. Estoy preparado para darlo todo por este club. Esto fue un toque de atención importante. También fue un toque de atención para los jugadores".
Los pretendientes londinenses valoran un movimiento
La incertidumbre en torno al futuro a largo plazo del delantero se intensificó después de que, según se informa, el Arsenal hablara sobre la posibilidad de ficharlo durante las negociaciones por las operaciones de Gabriel Martinelli y la joven promesa Ethan Nwaneri, aunque el jugador de 27 años sigue teniendo contrato en Rams Park hasta junio de 2029.
Mientras tanto, pidió una respuesta colectiva inmediata a sus compañeros de equipo para devolverles el apoyo a los aficionados: "Tenemos que darlo todo en el campo. Nuestros aficionados nos dan una energía increíble, siempre nos apoyan. Tenemos que corresponder."
Añadió: "Necesitamos ganar impulso antes de la Champions League. Tenemos que competir muy bien desde el primer partido."
- AFP
¿Qué viene a continuación?
El Galatasaray tiene trabajo por hacer en defensa antes del partido de liga del próximo fin de semana, mientras busca poner en marcha de verdad su campaña. Okan Buruk querrá ver mucha más cohesión en su equipo de cara a la próxima fase de liga de la Champions League. Pero, ocurra lo que ocurra en el mercado de fichajes de aquí al cierre del mercado, mantener a Osimhen en forma será clave en sus planes.
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