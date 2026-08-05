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Victor Osimhen, ofrecido al Atlético de Madrid mientras el delantero del Galatasaray apunta a un movimiento a LaLiga
El Atlético rechaza una oferta por Osimhen
El delantero del Galatasaray Osimhen ha sido ofrecido al Atlético a través de intermediarios, según Club Uria. El traspaso propuesto por el internacional nigeriano de 27 años costaría en torno a 75 millones de euros. Sin embargo, los rojiblancos han rechazado oficialmente la propuesta para fichar al delantero.
El club español no dispone actualmente del flujo de caja necesario para completar una operación de tal envergadura durante el actual mercado de fichajes. Además, el Atlético ya tiene a Julian Alvarez ocupando ese papel específico en el centro del ataque del equipo. La cúpula del Metropolitano cuenta plenamente con el argentino y no está considerando una posible venta, por lo que la llegada de Osimhen resulta innecesaria.
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Osimhen, dispuesto a rebajarse el sueldo
En un gesto claro que demuestra su deseo de fichar por el Atlético, según se informa Osimhen estaba dispuesto a aceptar una rebaja salarial. El atacante percibe actualmente un sueldo elevado en el Galatasaray, donde sus ingresos netos aumentan considerablemente debido a las exenciones fiscales para los residentes extranjeros en Turquía. Osimhen sigue teniendo contrato en Estambul hasta 2029, pero su disposición a reducir sus ingresos puso de manifiesto sus ganas de trabajar a las órdenes de Diego Simeone. Pese al entusiasmo de Osimhen por el proyecto, el Atlético se mantiene firme en su decisión de descartar al delantero de 75 millones de euros.
Admiración por el equipo de Simeone
El internacional nigeriano ya había expresado anteriormente su profunda admiración por el entrenador argentino después de enfrentarse al Atlético de Madrid en la Champions League en enero, al afirmar: "Me gusta, siempre he sido admirador de su entrenador. Me he reunido con él un par de veces. Juegan de forma agresiva y tienen una identidad.
"El entrenador lleva allí muchos años, así que los jugadores están acostumbrados a su estilo de juego. Por eso elogio el rendimiento que ofrecimos; el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo, y lograr un resultado como un empate contra ellos demuestra que vas por el buen camino".
- AFP
Los pretendientes europeos hacen cola
El Atlético no es el único club europeo al que se ha tanteado por la posible disponibilidad del delantero este verano. Los intermediarios también han ofrecido a Osimhen al Barcelona, al Arsenal y al Tottenham. Los Spurs incluso han presentado una oferta concreta superior a 55 millones de euros por el delantero. Sin embargo, esa cifra sigue estando muy por debajo del precio que pide el Galatasaray. Con el Atlético cerrando la puerta por sus límites financieros y su confianza en Alvarez, los representantes de Osimhen continuarán las negociaciones con las partes interesadas para ver si se puede cerrar un acuerdo.
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