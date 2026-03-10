Victor Osimhen está convencido de que el Galatasaray «puede hacer daño» al Liverpool en Anfield, mientras el delantero estrella brilla tras la victoria en el partido de ida de la Champions League

El Galatasaray se aseguró una ventaja mínima pero significativa en los octavos de final de la Liga de Campeones al derrotar al Liverpool por 1-0 en un RAMS Park que vibró de principio a fin. El campeón turco continuó con su formidable racha reciente contra el equipo de la Premier League, logrando su tercera victoria consecutiva sobre los Reds en la competición europea. Fue una noche marcada por la disciplina táctica y la emoción pura, en la que los Leones demostraron que pueden plantar cara a la élite del continente.

El ambiente alcanzó su punto álgido incluso antes del saque inicial, cuando los aficionados locales desplegaron una impresionante coreografía que dejó a los jugadores visiblemente emocionados. Osimhen rompió a llorar al presenciar la emotiva coreografía dedicada al equipo, un momento que marcó el tono de una noche de gran intensidad y pasión en Estambul.