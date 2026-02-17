Victor Osimhen afirma que el Nápoles «me trató como a un perro» al referirse al vídeo racista de TikTok

La relación de Osimhen con el presidente del Nápoles, De Laurentiis, se había deteriorado cuando se llegó a un acuerdo inicial de cesión con el Galatasaray, uno de los grandes clubes turcos. Fue el máximo goleador de la Serie A en la temporada 2022-23, con 31 goles en todas las competiciones, pero las cosas se torcieron rápidamente.

En septiembre de 2023, el Nápoles se burló abiertamente de Osimhen en sus redes sociales después de que fallara un penalti contra el Bolonia. El contenido de dichas publicaciones suscitó numerosas críticas y dejó a Osimhen reflexionando sobre sus opciones.

Añadió: «Lo siento por los aficionados, también porque nunca hablé de lo que pasó antes. Algunos incluso vinieron a mi casa a pedirme una explicación. Les pedí que se pusieran en mi lugar. Después de que el Nápoles publicara ese vídeo en TikTok, algo se rompió.

Cualquiera puede fallar un penalti y cualquiera puede ser objeto de burlas por ello. El Nápoles solo lo hizo conmigo, y además con ciertas insinuaciones. Fui víctima de insultos racistas y tomé una decisión. Quería marcharme. Borré las fotos en las que aparecía con la camiseta del Nápoles de mi Instagram y ellos aprovecharon la oportunidad para poner a los aficionados en mi contra. Y pensar que, para mí, mi hija es más napolitana que nigeriana.

Nadie se disculpó públicamente por lo que pasó. Después de ese famoso vídeo, Edoardo De Laurentiis me llamó varias veces. Eso es todo. Mientras tanto, corrían rumores de que llegaba tarde a los entrenamientos y de que discutía con mis compañeros. Todo son mentiras. Lo siento por los aficionados, pero los entiendo y los admiro: apoyan al club pase lo que pase. Para ellos, el Nápoles está por encima de todo».