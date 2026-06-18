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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Víctor Muñoz: el nuevo extremo español del Liverpool, fichado por 40 millones de euros, llega para ocupar el lugar de Mohamed Salah en Anfield

Analysis
Liverpool
Víctor Muñoz
España
Osasuna
FEATURES

Esta semana, los aficionados del Newcastle han sentido un desagradable déjà vu. Tras seguir de cerca a un joven delantero durante todo el mercado de fichajes, el Liverpool ha aparecido en el último momento y se lo ha llevado… otra vez. El año pasado fue Hugo Ekitike; este año, Víctor Muñoz.

Todo indicaba que los Magpies ficharían a este prometedor jugador de 22 años para reforzar una delantera que el curso pasado fue solo la novena de la Premier League y que ha perdido a Anthony Gordon, traspasado al Barcelona. Sin embargo, parece que Muñoz intentará cubrir los huecos dejados por la marcha de Mohamed Salah, la lesión de Ekitike y la previsible salida de Federico Chiesa, y que será el Liverpool quien se lleve el gato al agua.

Su prometedor currículum incluye pasos por Barcelona y Real Madrid, su posterior fichaje por Osasuna le abrió las puertas de la selección española y le incluyó en la lista para el Mundial 2026. A pesar de su juventud, ya ha vivido mucho y su talento atrae a los grandes clubes.

¿Qué le hace tan especial, ahora que se prepara para ser el primer fichaje de la era de Andoni Iraola en el Liverpool?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Donde todo comenzó

    La trayectoria futbolística de Muñoz es llamativa: pasó por las categorías inferiores del Barcelona y del Real Madrid. Nacido en Cataluña, comenzó en el Sant Gabriel y luego pasó por La Masía. A los 14 años dejó el Barça para fichar por el Damm, cantera que lanzó a jugadores como Cristian Tello y Gerard Moreno.

    Buscando más minutos y un papel protagonista, brilló en Damm y atrajo la atención del Real Madrid.

    «Otros equipos lo querían, pero cuando el Madrid se interesó, el fichaje se cerró al instante», explicaron representantes del Damm a Relevo.

    En la capital progresó hasta debutar con el primer equipo en las últimas jornadas de la temporada 2024-25, precisamente contra el Barcelona. Luego jugó ante el Sevilla en La Liga y disputó dos partidos en el Mundial de Clubes de ese verano. A punto de cumplir 22 años, buscaba más minutos y pronto llegó la oferta que se los garantizaba.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    El gran salto

    Dos días antes de su cumpleaños, se anunció que Muñoz había firmado un contrato de cinco años con Osasuna por 5 millones de euros, con una opción de recompra del Madrid. En la temporada 2024-25 el equipo terminó noveno en La Liga y alcanzó los cuartos de final de la Copa del Rey, pero Muñoz consiguió la titularidad que buscaba y respondió con dos actuaciones clave que ayudaron a evitar el descenso.

    El equipo se salvó por los pelos gracias a un mejor balance en los enfrentamientos directos en un triple empate con Mallorca y Levante. Así, su gol ante el Levante en diciembre y su asistencia contra el Mallorca en marzo resultaron decisivos.

    Esas fueron dos de sus ocho participaciones en goles en La Liga; solo Ante Budimir, autor de 17 tantos, intervino en más. A pesar de las lesiones, Muñoz siempre ayudó a los rojillos y ganó dos premios al mejor jugador del mes. En marzo fue convocado por primera vez con la selección absoluta de España. De hecho, el jugador de 22 años marcó en su debut con España al entrar desde el banquillo contra Serbia.

  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    A pesar de tener solo dos partidos internacionales cuando el seleccionador Luis de la Fuente anunció la lista para el Mundial, Muñoz impresionó lo suficiente para incluirse entre los 26 jugadores que viajarán al torneo.

    «Es un chico con enorme potencial y ha demostrado que está preparado para competir al más alto nivel», afirmó De la Fuente sobre Muñoz en el programa de RTVE «Los Desayunos».

    Mientras tanto, más allá del objetivo de España de ganar su primer Mundial desde 2010, Muñoz debía decidir su futuro. Todo apuntaba al Newcastle, aunque también lo seguían Manchester United, Bayer Leverkusen y, según rumores, el Barcelona.

    Sin embargo, el miércoles se informó que el Liverpool activó su cláusula de rescisión de 40 millones de euros y que Muñoz elegirá Anfield.

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    Principales puntos fuertes

    Muñoz es un extremo explosivo: muy rápido, con gran regate y valiente ante los rivales. Su estilo directo entusiasma a la grada. Además, es versátil: puede jugar en ambas bandas o por detrás del delantero.

    Además, destaca su compromiso: pese a las lesiones, ayudó a Osasuna a evitar el descenso la temporada pasada, mostrando energía y ética de trabajo.

    Estas cualidades lo hacen valioso para presionar arriba y defender desde el frente, aunque en Osasuna, inmerso en la lucha por no descender, ese aspecto no siempre se priorizó.

  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Hay margen de mejora

    Muñoz debe mejorar su definición, algo habitual en delanteros jóvenes. Solo ha jugado una temporada completa con el primer equipo, así que con experiencia su precisión crecerá.

    Cuando eso suceda, se sumará a sus otras virtudes: juego directo, confianza en el remate y habilidad para ganarle la posición al marcador y abrir espacios para el centro. Tiene el potencial para ser una amenaza mucho mayor y más letal en el último tercio del campo.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    ¿El próximo... Anthony Gordon?

    Como era de esperar, dado el interés del Newcastle, Muñoz recuerda mucho a Gordon, el internacional inglés que acaba de dejar a los Magpies para fichar por el Barça. Es directo, seguro y puede ser una amenaza tanto creando juego como marcando goles, aunque aún trabaja para explotar su potencial como finalizador. Su gran capacidad de trabajo completa la comparación, ya que Gordon también destaca por su disciplina defensiva.

    Con el balón, su regate y su ímpetu ofensivo evocan al desaparecido Diogo Jota. No es el extremo más vistoso, pero su técnica, agresividad y energía lo hacen muy eficaz.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Muñoz espera mostrar a la afición del Liverpool su talento en el Mundial, aunque comenzó en el banquillo en el empate de España ante Cabo Verde el 15 de junio.

    Para este jugador de 22 años, el torneo será una experiencia valiosa, pues se prepara para dar el salto a la élite de la Premier League. Aunque juegue poco, el ambiente de alta presión le enseñará mucho.

    Ya vivió algo similar en el Real Madrid, incluida la presión que le llevó a cerrar sus redes tras fallar una ocasión en el Clásico contra el Barcelona en mayo pasado. Repetir la experiencia con la selección le reforzará antes de defender los colores del Liverpool.

    Su fichaje por 40 millones de euros refleja la confianza del Liverpool en él y la expectativa de que aporte mucho, aunque forme parte de una rotación de extremos.