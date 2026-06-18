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Victor Munoz Liverpool GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Víctor Muñoz: el nuevo extremo español del Liverpool, fichado por 40 millones de euros, llega para ayudar a llenar el vacío que ha dejado Mohamed Salah en Anfield

Analysis
Liverpool
Víctor Muñoz
España
Osasuna
FEATURES

Esta semana los aficionados del Newcastle han vivido un desagradable déjà vu. Tras seguir de cerca a un joven delantero durante todo el periodo previo al mercado de fichajes de este verano, el Liverpool se ha colado en el último momento y se lo ha llevado… otra vez. El año pasado fue Hugo Ekitike; este año, Víctor Muñoz.

Todo indicaba que los Magpies ficharían a este prometedor jugador de 22 años para reforzar su noveno mejor ataque de la Premier League, golpeado por la salida de Anthony Gordon al Barcelona. Sin embargo, Muñoz deberá cubrir las bajas de Mohamed Salah, la lesión de Ekitike y la probable salida de Federico Chiesa, pues fue el Liverpool quien se llevó el gato al agua.

Se trata del último hito en la hasta ahora agitada carrera del joven delantero. Tras pasar por el Barcelona y el Real Madrid antes de que su fichaje por el Osasuna allanara el camino para su primera convocatoria con la selección española y su inclusión en la plantilla de La Roja para el Mundial de 2026, Muñoz ya ha vivido muchas cosas, y su talento no ha dejado de atraer la atención de algunos grandes equipos.

¿Qué le hace tan especial, ahora que se convierte en el primer fichaje de la era de Andoni Iraola en el Liverpool?

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Donde todo comenzó

    La trayectoria futbolística de Muñoz es llamativa: pasó por las categorías inferiores del Barcelona y del Real Madrid. Nacido en Cataluña, comenzó en el Sant Gabriel y luego pasó por La Masía. A los 14 años dejó el Barça para fichar por el Damm, cantera que lanzó a jugadores como Cristian Tello y Gerard Moreno.

    Buscaba más minutos y un papel más relevante que en el Barça, y los encontró en Damm, donde brilló lo suficiente para llamar la atención del Real Madrid.

    «Había otros equipos interesados, pero cuando el Madrid se fijó en él, el fichaje ya estaba cerrado», explicaron representantes del Damm a Relevo.

    En la capital progresó hasta debutar con el primer equipo en las últimas jornadas de la temporada 2024-25, precisamente contra el Barcelona. Luego jugó ante el Sevilla en La Liga y disputó dos partidos en el Mundial de Clubes de ese verano. Con 22 años a punto de cumplirse, buscaba más minutos y pronto llegaría la oferta que se los garantizaba.

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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    El gran salto

    Dos días antes de su cumpleaños, se anunció que Muñoz había firmado un contrato de cinco años con el Osasuna por 5 millones de euros, con una opción de recompra a favor del Madrid. Aunque el equipo no brilló en la temporada 2024-25 (noveno en Liga y cuartos de Copa del Rey), le brindó la titularidad que buscaba. Muñoz respondió con dos acciones clave que evitaron el descenso.

    El equipo se salvó del descenso por los pelos, gracias a su balance en los enfrentamientos directos en un triple empate a puntos con Mallorca y Levante. Así, su gol ante el Levante en diciembre y su asistencia en el empate con el Mallorca en marzo resultaron decisivos.

    Esas fueron dos de sus ocho aportaciones goleadoras en Liga; solo Ante Budimir, autor de 17 tantos, superó su cuenta. A pesar de las lesiones, Muñoz siempre ayudó a los rojillos y ganó dos premios al Jugador del Mes. En marzo fue convocado por primera vez con la selección absoluta de España. De hecho, el jugador de 22 años marcó en su debut, entrando desde el banquillo contra Serbia.

  • Lamine Yamal Nico Williams Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    A pesar de tener solo dos partidos internacionales, Muñoz impresionó al seleccionador Luis de la Fuente, que lo incluyó en la lista de 26 para el Mundial.

    «Es un chico con enorme potencial y ha demostrado que está preparado para competir al más alto nivel», afirmó De la Fuente sobre Muñoz en el programa de RTVE «Los Desayunos».

    Mientras tanto, más allá del Atlántico, la atención no solo estaba en la búsqueda de España por su primer Mundial desde 2010; Muñoz debía decidir su futuro. Todo indicaba que su destino sería el Newcastle, aunque también lo seguían Manchester United, Bayer Leverkusen y, según rumores, el Barcelona.

    Sin embargo, el Liverpool activó su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (34,5 millones de libras/46 millones de dólares), y Muñoz eligió fichar por los ‘reds’.

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  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    Principales puntos fuertes

    Muñoz es un extremo que mantiene a la afición en vilo. Rápido, hábil con el balón y valiente ante los rivales, su juego directo entusiasma. Además, es versátil: puede actuar en ambas bandas o detrás del delantero.

    Además, destaca su esfuerzo. Descrito por el seleccionador De la Fuente como «muy humilde», mostró energía y ética de trabajo durante la lucha por el descenso de Osasuna la temporada pasada. Otros delanteros jóvenes podrían eludir responsabilidades en esa situación, pero Muñoz jugó lesionado para mantener a su equipo en La Liga.

    Estas cualidades lo hacen valioso para presionar arriba, aunque Osasuna, en apuros, apenas lo explotó.

  • Valencia CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Hay margen de mejora

    Muñoz debe mejorar su definición. Es normal en delanteros jóvenes y puede progresar mucho: solo ha jugado una temporada completa con el primer equipo. Con experiencia, su precisión mejorará.

    Cuando eso suceda, se sumará a sus otras cualidades: juego directo, confianza al rematar y habilidad para superar al marcador y crear espacios para centrar. Así podrá ser una amenaza mucho mayor y más letal en el último tercio del campo.

  • Anthony Gordon England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    ¿El próximo... Anthony Gordon?

    Como era de esperar, dado el interés del Newcastle, Muñoz recuerda mucho a Gordon, el internacional inglés que acaba de dejar a los Magpies para fichar por el Barça. Es directo, seguro de sí mismo y puede ser peligroso tanto creando juego como marcando goles, aunque aún trabaja para aprovechar al máximo su potencial en este último aspecto. Además, su intensidad encaja con la disciplina defensiva de Gordon.

    Con el balón, su regate y su ímpetu ofensivo evocan al desaparecido Diogo Jota. No es el extremo más vistoso, pero su técnica, agresividad y energía lo hacen muy eficaz.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Muñoz espera demostrar a la afición del Liverpool su valor durante el Mundial, tras quedarse en el banquillo en el empate con Cabo Verde el 15 de junio.

    El torneo será una experiencia valiosa para el jugador de 22 años, que se prepara para dar el salto a la élite de la Premier League; aunque juegue pocos minutos, el ambiente de alta presión le enseñará mucho.

    Ya lo vivió en el Real Madrid, incluida la cara negativa que le llevó a cerrar sus redes tras fallar una ocasión clave en el Clásico contra el Barcelona en mayo pasado. Repetir la experiencia con la selección le reforzará antes de defender los colores del Liverpool.

    Su fichaje por 40 millones de euros refleja la confianza del Liverpool y la expectativa de que aporte mucho, aunque forme parte de la rotación de extremos.