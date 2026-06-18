Víctor Muñoz: el nuevo extremo español del Liverpool, fichado por 40 millones de euros, llega para ayudar a llenar el vacío que ha dejado Mohamed Salah en Anfield

Todo indicaba que los Magpies ficharían a este prometedor jugador de 22 años para reforzar su noveno mejor ataque de la Premier League, golpeado por la salida de Anthony Gordon al Barcelona. Sin embargo, Muñoz deberá cubrir las bajas de Mohamed Salah, la lesión de Ekitike y la probable salida de Federico Chiesa, pues fue el Liverpool quien se llevó el gato al agua.

Se trata del último hito en la hasta ahora agitada carrera del joven delantero. Tras pasar por el Barcelona y el Real Madrid antes de que su fichaje por el Osasuna allanara el camino para su primera convocatoria con la selección española y su inclusión en la plantilla de La Roja para el Mundial de 2026, Muñoz ya ha vivido muchas cosas, y su talento no ha dejado de atraer la atención de algunos grandes equipos.

¿Qué le hace tan especial, ahora que se convierte en el primer fichaje de la era de Andoni Iraola en el Liverpool?