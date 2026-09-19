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Victor Lindelof disfruta del «duro» desafío ante el Tottenham mientras el Aston Villa busca reactivar su campaña en la Premier League
Lindelof acepta el desafío de Londres
Lindelof insiste en que está preparado para un partido duro en el Tottenham Hotspur Stadium, aunque el Villa ocupa la 19.ª posición de la clasificación con solo un punto en cuatro partidos. El defensa sueco está decidido a impulsar una reacción ante un Tottenham que también atraviesa dificultades y que actualmente es 17.º con solo dos puntos. Su confianza se ve reforzada por buenos recuerdos de la pasada temporada, cuando el Villa ganó sus dos visitas a domicilio al Tottenham en la Premier League y en la FA Cup.
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El central sueco se muestra optimista
El exdefensa del Manchester United quiso dejar claro que el vestuario sigue tranquilo y unido de cara al fin de semana. Restando importancia a las conversaciones sobre una moral baja en la plantilla de Unai Emery, Lindelof dijo: "El ambiente en el equipo es bueno. No hemos tenido el mejor inicio de temporada en cuanto a puntos y demás, pero aun así siento que el ambiente es bueno y que también estamos construyendo algo bueno.
"Obviamente, va a ser un partido duro, como todos y cada uno de los partidos de la Premier League, pero estamos deseando afrontar el reto y podemos intentar conseguir los tres puntos. Eso significaría mucho para nosotros, y sería algo sobre lo que seguir construyendo. Estamos todos muy ilusionados con el partido. No hemos conseguido los puntos que queríamos, pero todavía quedan muchos partidos por jugar y el ambiente sigue siendo bueno en el grupo."
El pedigrí europeo eleva el nivel
Estar en la zona de descenso parece fuera de lugar para un Aston Villa que se ha clasificado para Europa cuatro temporadas seguidas. El capitán de Suecia considera, de hecho, que la gran presión externa es una señal positiva de que ahora se exige mucho más al club.
Al hablar de las grandes expectativas que hay ahora mismo sobre el Aston Villa, Lindelof añadió: "La presión y la responsabilidad siempre deben estar ahí, y siempre queremos afrontar todos y cada uno de los partidos con la mentalidad de intentar ganar. Eso no debería cambiar, y creo que también es algo bueno.
"Hemos estado rindiendo bien, y eso significa que la gente nos ve como un buen equipo que debe competir cada semana e intentar estar arriba y ganar partidos. Creo que eso también es algo bueno para este club y para esta plantilla".
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La batalla por la permanencia pone a prueba la determinación
El choque de este fin de semana en la capital brinda a ambos equipos en apuros una oportunidad de oro para relanzar su campaña y dejar atrás la zona de descenso. Compaginar los compromisos nacionales y continentales significa que Emery no puede permitirse dejar escapar puntos en este calendario tan cargado. Salir de Londres con los tres puntos levantaría de inmediato el ánimo en el vestuario y ayudaría al Aston Villa a reencontrarse con su mejor versión en la máxima categoría.
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