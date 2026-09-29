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«Víctima del calendario»: señalan a Cole Palmer mientras el jefe de la PFA carga contra un sistema futbolístico «enfermo» por exigir demasiado a los jugadores
El punto de ruptura para los deportistas de élite
El debate en torno al desgaste de los jugadores alcanzó esta semana una nueva intensidad tras una oleada de renuncias de alto perfil a la convocatoria internacional. Molango, director ejecutivo de la PFA, ha utilizado el caso de Palmer, del Chelsea, para destacar lo que describe como un entorno insostenible de «supervivencia del más apto».
Palmer fue uno de los cinco internacionales ingleses de alto perfil que renunciaron a la última convocatoria de Thomas Tuchel. El máximo responsable de la PFA expresó su profunda preocupación por el hecho de que ahora se esté obligando a los jugadores a elegir entre su salud física a largo plazo y el orgullo de representar a su país, y sugirió que el enorme volumen de partidos ha llevado al fútbol de élite a un precipicio peligroso en el que la biología ya no puede ignorarse.
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Molango culpa al calendario futbolístico
La frustración de Molango fue evidente cuando se dirigió a la cumbre de rendimiento de Fifpro en Londres, donde cuestionó la integridad fundamental de una industria que ve cómo sus mayores estrellas no pueden cumplir con sus obligaciones internacionales. "Cuando Inglaterra ve a cinco jugadores que tienen que retirarse cuando el momento de mayor orgullo para un jugador es ser convocado por la selección nacional, uno se pregunta: ¿qué falla en la industria?", dijo Molango.
Además, subrayó la carga específica sobre los jóvenes talentos, al señalar que "Ves a gente como Palmer, alguien que habría jugado cuatro veranos consecutivos seguidos si hubiera ido al Mundial, y te preguntas por qué no está. No está porque es una víctima del calendario y eso es algo que absolutamente debe hacer saltar las alarmas".
Tuchel y la fricción por la gestión de cargas
La decisión de que Palmer se retirara por motivos de «gestión de carga» no ha sido recibida con una simpatía unánime, lo que ha provocado una clara división entre las expectativas de los entrenadores y la defensa del bienestar de los jugadores. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que busca integrar a jugadores clave en su nuevo planteamiento táctico, expresó su irritación por la situación. En una respuesta contundente a la ausencia del jugador, Tuchel dijo que el delantero «pierde demasiadas oportunidades» de asentarse en la concentración de Inglaterra.
Respondiendo directamente a las críticas dirigidas a quienes se retiran, Molango destacó que el desgaste físico es una cuestión de ciencia más que de deseo. «Les encanta jugar con Inglaterra. Les encanta jugar con su selección. Pero, por desgracia, el cuerpo te pone un límite. No se puede engañar a la biología», afirmó.
El argumento sigue siendo que, si la industria continúa ignorando estas señales de advertencia, la calidad del producto sufrirá inevitablemente. «¿Es realmente ese el fútbol que queremos?», preguntó Molango. «¿Es el fútbol en el que la gente que nos hace soñar simplemente no puede rendir? Para mí es muy preocupante.»
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Un llamamiento a una reforma regulatoria completa
Para combatir el agotamiento que sufren los jugadores de élite, Molango ha propuesto cambios significativos en el calendario anual, entre ellos un descanso obligatorio de tres semanas en verano, seguido de un periodo de reacondicionamiento de tres semanas.
«Lo que hemos visto en los últimos años es un sistema enfermo, que no funciona, porque al final gira en torno a la obtención de votos y a la consolidación del poder», afirmó Molango, al sugerir que los intereses políticos en los organismos rectores del fútbol están primando sobre la salud de los deportistas que generan los ingresos.
Sin un acuerdo colectivo para proteger este tiempo de recuperación, el sindicato advierte de que el ciclo de agotamiento no hará más que empeorar a medida que se añadan nuevas competiciones de clubes e internacionales.
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