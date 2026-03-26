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Fabio Gallo Vicenza 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Traducido por

Vicenza-Union Brescia: alineaciones, dónde verlo por televisión y en streaming

Serie C
LR Vicenza vs Union Brescia
LR Vicenza
Union Brescia

Primer clasificado contra segundo: la jornada 34 del Grupo A de la Serie C enfrenta al ya ascendido Vicenza contra el Union Brescia. Toda la información sobre alineaciones, canal de televisión y retransmisión en directo.

El Vicenza ya ha ascendido a la Serie B, pero el enfrentamiento con el Union Brescia sigue siendo un gran duelo que hay que vivir.

El primero y el segundo del Grupo A de la Serie C se enfrentan en la jornada 34, con los biancorossi, que cuentan con un merecido logro conseguido con mucha antelación gracias a una temporada dominante, y las Rondinelle llamadas a defender su posición —fundamental de cara a los playoffs— frente a la persecución de Lecco y Trento, entre otros.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el Vicenza-Brescia: las alineaciones, el canal de televisión donde verlo y la retransmisión en streaming del partido.

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  • VICENZA-UNION BRESCIA: CANAL DE TELEVISIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO

    • Partido: Vicenza-Union Brescia

    • Fecha: domingo, 29 de marzo de 2026

    • Hora: 14:30

    • Canal de televisión: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) y en abierto en Teletutto (12 TDT en Lombardía)

    • Streaming: NOW, Sky Go, página web de Teletutto

    • Anuncios

  • ALINEACIONES PROBABLES

    VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Costa; Stuckler, Capello. Entrenador: Gallo.

    UNION BRESCIA (3-5-2): Gori; Armati, Sorensen, Rizzo; Marras, Mallamo, Lamesta, De Maria, Boci; Cazzadori, Balestrero. Entrenador: Corini.

  • DÓNDE VER EL VICENZA-UNION BRESCIA POR TELEVISIÓN

    El partido entre el Vicenza y el Union Brescia se retransmitirá en Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251) y en abierto en Teletutto (canal 12 de la televisión digital terrestre en Lombardía).

  • VICENZA-UNION BRESCIA EN DIRECTO POR STREAMING

    El partido Vicenza-Union Brescia se podrá ver en streaming tanto en NOW como a través de Sky Go, así como en Teletutto.it.

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