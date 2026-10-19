El portero de la Juventus Guglielmo Vicario vivió una noche dolorosa en la derrota por 3-0 de su equipo en casa ante la Lazio, en la séptima jornada de la Serie A. Aunque la Juventus dominó la posesión durante largos tramos, la Lazio fue implacable de cara a portería en el Allianz Stadium.

Oliver Provstgaard abrió el marcador de cabeza antes de que Gustav Isaksen y Fisayo Dele-Bashiru sellaran una cómoda victoria para los visitantes.

El resultado deja a la Juventus buscando respuestas tras desaprovechar varias ocasiones prometedoras.