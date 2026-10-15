Si el argentino funciona, todo el equipo se beneficia. De lo contrario, la circulación del balón se vuelve mucho más lenta y trabada. Durante el partido, ante las dificultades de sus compañeros para mover el balón, Paz retrasó a menudo su posición para participar en la elaboración del juego y dejó a Martin Baturina como principal referencia ofensiva. Sin embargo, eso lo alejó de la portería y le hizo perder eficacia en tres cuartos de campo rival. Solo realizó un disparo peligroso (bien detenido por el portero Tjark Ernst) y perdió 13 balones. Son cifras negativas que se suman a las que ha registrado Nico Paz en la liga. El jugador nacido en 2004 solo ha marcado una vez en los 6 partidos disputados hasta ahora: el pasado 4 de septiembre, contra el Genoa. Desde entonces no ha vuelto a marcar y apenas dio una asistencia en el siguiente partido, que su equipo ganó al Parma.