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Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super CupGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

¡Vía de escape en la Premier League! Mohamed Salah y Fabinho llaman a la estrella apartada del Tottenham Richarlison por un bombazo de traspaso al Trabzonspor

Fichajes
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El descartado del Tottenham Hotspur Richarlison ha recibido llamadas personales de Mohamed Salah y Fabinho instándole a completar su fichaje por el Trabzonspor. El delantero brasileño busca desesperadamente una vía de escape después de haber sido apartado en el norte de Londres, pero las negociaciones siguen siendo complicadas a pocos días del cierre del mercado de fichajes del viernes en la Superliga turca.

  • Un delantero busca cambiarse a Turquía

    La carrera de Richarlison en el Tottenham pende de un hilo, ya que las conversaciones sobre un posible traspaso al gigante turco Trabzonspor han llegado a un punto muerto. El club del norte de Londres rechazó una oferta inicial de alrededor de 20 millones de euros (17 millones de libras) del club de la Superliga a última hora del mercado. La negativa deja al entorno del delantero brasileño pesimista sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo antes de que el mercado de fichajes turco cierre el 4 de septiembre.

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    Las estrellas piden un traspaso a la Superliga turca

    Según ESPN Brazil, Salah y Fabinho, antiguo compañero internacional en el Mundial de 2022, contactaron directamente con Richarlison para defender un cambio a Turquía. El delantero está decidido a asegurarse un nuevo comienzo en otro lugar, después de insistir públicamente en que tomará el control de su propio destino. Las tensiones entre el jugador y los dirigentes del Tottenham se han intensificado rápidamente, y el atacante está cada vez más desilusionado con la postura inflexible de la directiva.

  • De Zerbi congela al delantero

    Se vislumbra un final amargo para Richarlison en el Tottenham después de que el entrenador Roberto De Zerbi le dejara fuera de la plantilla del club para la Premier League tras un fallido traspaso al Everton. El técnico italiano ha apartado al atacante para que se entrene junto al equipo sub-21, al considerar que está completamente fuera de sus planes para el primer equipo esta temporada. Si las negociaciones con el Trabzonspor se vienen abajo, el brasileño deberá buscar otros mercados aún abiertos, como Arabia Saudí, o prepararse para pasar meses sin jugar partidos.

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    Se agota el tiempo para Richarlison

    El Trabzonspor debe actuar rápido para alcanzar el precio de salida de 35 millones de libras que pide el Tottenham antes de que se cierre el mercado turco a las 23:59 del 4 de septiembre. Sin un acuerdo, Richarlison seguirá apartado en el norte de Londres hasta que el mercado de enero le ofrezca una vía de salida. El principal objetivo de De Zerbi y del Tottenham es conseguir que su nueva delantera rinda.

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