El defensa del Liverpool Ronald Araujo representó a la plantilla en la rueda de prensa del lunes, previa al partido en el que recibirá al Villarreal en Anfield en la Liga de Campeones de la UEFA. Tras llegar procedente del Barcelona, el internacional uruguayo expresó su agradecimiento por la cálida acogida de la afición local.

Araujo admitió que jugar en el Liverpool conlleva enormes exigencias, pero insistió en que se crece ante las grandes expectativas y la presión.

El defensa se declaró plenamente comprometido con la consecución de éxitos tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.