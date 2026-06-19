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Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Verona anuncia a Baroni tras rescindir su contrato con el Torino

Hellas Verona
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Torino
M. Baroni

El exentrenador del Torino vuelve al banquillo del Verona

El Torino FC ha anunciado la rescisión de mutuo acuerdo del contrato de Marco Baroni y le desea éxito en su futuro profesional.


Tras la etapa de Roberto D'Aversa, el club ha nombrado entrenador a Ignazio Abate.


Baroni, por su parte, regresa al Verona, tal y como se puede leer en la página web del Hellas: «Verona - El Hellas Verona FC comunica que, a partir del 1 de julio, ha confiado la dirección técnica del primer equipo a Marco Baroni, quien se ha vinculado al club hasta el 30 de junio de 2028, con opción de prórroga hasta 2029.


Nacido en Florencia el 11 de septiembre de 1963, regresa al banquillo del Hellas tras lograr la permanencia y el decimotercer puesto en la 2023/24, y ya había sido segundo de Alberto Malesani en la 2002/03.


  • La nota continúa: «Su vínculo con el Verona comenzó como jugador: Baroni vistió la camiseta amarilla y azul entre 1995 y 1998, disputando 93 partidos y marcando 9 goles en Serie A, Serie B y Copa de Italia.


    Como entrenador consiguió dos ascensos a la Serie A: con el Benevento en la 2016/17 y con el Lecce en la 2021/22, además de mantener a ambos equipos en la máxima categoría.


    El Hellas Verona FC da una calurosa bienvenida al entrenador Marco Baroni y a su cuerpo técnico, y les desea mucho éxito en su trabajo».


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