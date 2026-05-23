La convocatoria de Tuchel para el Mundial ha generado una reacción personal: la familia de Maguire lidera una protesta abierta contra el seleccionador inglés. La sorpresiva exclusión del jugador de 33 años, junto a pesos pesados como Phil Foden y Cole Palmer, provocó una respuesta inmediata de sus seres queridos, que tildaron la decisión de «vergüenza».

Su esposa, Fern, publicó en redes: «Estoy devastada. No podías haber hecho más para demostrar tu valor. No hace falta que te diga lo admirado que eres, es una pena que te hayas enfrentado a una sola opinión». La madre del defensa, Zoe, se hizo eco de este sentimiento y declaró: «Absolutamente indignada. No podrías haber hecho nada más. Mantén la cabeza alta... Es una vergüenza».



