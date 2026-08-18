Kane ha hablado públicamente sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro, y ha afirmado que el desenlace no depende de él, pese a lo que describió como una temporada de actuaciones consistentes y de gran nivel. Kane reconoció la importancia del premio, aunque evitó hacer predicciones tajantes sobre su resultado.

«De nuevo, estoy extremadamente orgulloso de la temporada que hice el año pasado. Creo que el Balón de Oro es lo máximo a nivel individual. Sé que hice una gran temporada la pasada campaña, pero como siempre, como ya he dicho, el foco está en esta nueva temporada», declaró Kane.

«El Balón de Oro no está en mis manos. He hecho lo que podía hacer en cuanto a rendir sobre el terreno de juego. Ahora depende de los votos, de otra gente y de los medios. Son cosas que no puedo controlar. Veremos qué pasa. Obviamente, sería increíble si ocurriera, pero en última instancia todavía faltan dos o tres meses para que se decida. No es algo que ocupe ahora mismo el primer lugar en mi cabeza».