Veredicto sobre la apelación de Lisandro Martínez: el Manchester United sabrá cuántos partidos se perderá el defensa argentino por tirar del pelo al delantero del Leeds, Dominic Calvert-Lewin

La FA confirmó que Martínez deberá cumplir tres partidos de sanción tras rechazar el recurso del Manchester United por una expulsión injustificada. El organismo determinó que el árbitro no cometió un «error claro y evidente» al expulsar al argentino por tirar del pelo al delantero del Leeds, Calvert-Lewin.

El comité disciplinario de la FA añadió que la sanción es adecuada, pues tal conducta «no debe tolerarse» en el fútbol profesional. Tras perderse la victoria 1-0 ante el Chelsea, Martínez se perderá también los partidos contra Brentford y el derbi del Noroeste frente al Liverpool.