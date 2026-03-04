Getty
Veredicto del nuevo juicio contra Harry Maguire: la estrella del Manchester United es declarada culpable de agresión leve y condenada a 15 meses de prisión suspendida por una pelea ocurrida en Grecia en 2020
Reducción de la pena de Maguire
El nuevo juicio de Maguire en Grecia se celebró el miércoles en su quinto intento, con el defensa del United y de Inglaterra aún luchando contra las acusaciones de agresión agravada, resistencia a la autoridad e intento de soborno tras su detención por su participación en una supuesta pelea en la isla de Mykonos en agosto de 2020.
La condena fue automáticamente anulada en apelación según la legislación griega y el nuevo juicio se pospuso cuatro veces hasta que finalmente se celebró el miércoles. Maguire no asistió a la vista, ya que se está preparando para el partido de la Premier League del United en Newcastle el miércoles por la noche.
Además de que se ha reducido la duración y la severidad de la pena suspendida, Maguire ya no tiene que pagar una multa.
«Temiendo por mi vida»
El incidente ocurrió durante el descanso entre las temporadas 2019-20 y 2020-21, un año después de que Maguire se incorporara al United procedente del Leicester City por 80 millones de libras, una cifra récord en aquel momento para un defensa. En aquel momento era capitán del United y titular en la selección inglesa.
En declaraciones a la BBC poco después de su detención, Maguire afirmó que pensó que lo estaban secuestrando y dijo que temió por su vida cuando unos policías vestidos de civil detuvieron el minibús de su grupo, lo sacaron del autobús, le golpearon en las piernas y le dijeron que su carrera había terminado. También dijo que intentó huir, con una sola esposada, porque no sabía quiénes eran esos hombres.
Dijo: «Me golpearon mucho en las piernas. No se me pasó por la cabeza. Estaba muy asustado. Miedo. Temía por mi vida. No creo que le deba una disculpa a nadie. Una disculpa es algo que se da cuando has hecho algo malo. No se lo deseo a nadie. Obviamente, la situación ha complicado las cosas a uno de los clubes más grandes del mundo, así que lamento haber hecho pasar por esto a los aficionados y al club, pero no hice nada malo. Me encontré en una situación que le podría haber pasado a cualquiera y en cualquier lugar».
El juicio de 2020 fue «horrible».
Maguire explicó en ese momento que le sorprendió la rapidez con la que se celebró el juicio y que no esperaba que tuviera lugar. Dijo: «Fue horrible. Fue tan rápido que resultó increíble». Recibimos las páginas de la transcripción del juicio la noche anterior. Era un documento enorme, todo en griego. Apenas tuve oportunidad de hablar con mi abogado. Estábamos seguros de que el caso se aplazaría, para darnos más tiempo para prepararnos y conseguir los testigos y las pruebas que tenemos. Que todo sucediera tan rápido... obviamente, no esperábamos que el juicio se celebrara».
Maguire decidido a limpiar su nombre
GOAL entiende que Maguire, que el jueves cumplirá 33 años, ha rechazado múltiples oportunidades de resolver el caso con una oferta económica porque está decidido a limpiar su nombre legalmente. Va a recurrir ante el Tribunal Supremo, lo que, si tiene éxito, anularía la sentencia.
