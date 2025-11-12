La verdadera razón de la salida de Lionel Messi del Barcelona y Joan Laporta enfrenta presión por la crisis financiera

Los cimientos de la presidencia de Joan Laporta han vuelto a ser objeto de críticas tras la publicación del informe “Radiografía Económica del FC Barcelona (2005-2025)”, un análisis independiente presentado en la sede de Foment de Treball en Barcelona. Encargado por Xavier Vilajoana, exdirectivo del Barça y posible rival presidencial, el estudio dibuja un panorama preocupante sobre la situación financiera del club. Según el informe, la deuda total del Barcelona ha alcanzado los €4.120 millones, la más alta en la historia del fútbol europeo, lo que representa un incremento del 293% desde 2021.

El informe desafía directamente la narrativa de Laporta de que su gestión “salvó” al club de un colapso económico. Incluso si se excluye el proyecto Espai Barça, valorado en €2.820 millones, las deudas operativas y financieras superan los €1.300 millones, cifra superior a la heredada del mandato de Josep Maria Bartomeu.

Quizás lo más polémico es la acusación de que el club habría utilizado €929 millones provenientes de ventas de activos —derechos de televisión, Barca Studios, asientos VIP— para financiar operaciones diarias en lugar de apuntar a una recuperación a largo plazo, estrategia que Vilajoana califica de “engañosa e insostenible”.

Ante el aumento de la presión, Vilajoana ha exigido respuestas a Laporta, asegurando que la historia financiera del club ha sido “tergiversada para engañar a los socios”.