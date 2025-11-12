Getty/GOAL
La verdadera razón de la salida de Lionel Messi del Barcelona y Joan Laporta enfrenta presión por la crisis financiera
Informe revela deuda récord y Laporta bajo nuevo escrutinio
Los cimientos de la presidencia de Joan Laporta han vuelto a ser objeto de críticas tras la publicación del informe “Radiografía Económica del FC Barcelona (2005-2025)”, un análisis independiente presentado en la sede de Foment de Treball en Barcelona. Encargado por Xavier Vilajoana, exdirectivo del Barça y posible rival presidencial, el estudio dibuja un panorama preocupante sobre la situación financiera del club. Según el informe, la deuda total del Barcelona ha alcanzado los €4.120 millones, la más alta en la historia del fútbol europeo, lo que representa un incremento del 293% desde 2021.
El informe desafía directamente la narrativa de Laporta de que su gestión “salvó” al club de un colapso económico. Incluso si se excluye el proyecto Espai Barça, valorado en €2.820 millones, las deudas operativas y financieras superan los €1.300 millones, cifra superior a la heredada del mandato de Josep Maria Bartomeu.
Quizás lo más polémico es la acusación de que el club habría utilizado €929 millones provenientes de ventas de activos —derechos de televisión, Barca Studios, asientos VIP— para financiar operaciones diarias en lugar de apuntar a una recuperación a largo plazo, estrategia que Vilajoana califica de “engañosa e insostenible”.
Ante el aumento de la presión, Vilajoana ha exigido respuestas a Laporta, asegurando que la historia financiera del club ha sido “tergiversada para engañar a los socios”.
'Fingir que los números cuadran no está salvando al club' - Vilajoana critica la gestión de Laporta
Durante la presentación del informe, Xavier Vilajoana ofreció una evaluación contundente sobre cómo la administración de Joan Laporta ha manejado las finanzas, las relaciones con los socios y la transparencia del club.
Acusó a la junta de ocultar el empeoramiento de la situación financiera, afirmando: “En estos cuatro años, Laporta ha vendido casi 900 millones de euros en activos heredados. Sin esa herencia, las pérdidas acumuladas ya superarían los 1.000 millones de euros, equivalente al valor total del primer equipo actual.”
Vilajoana añadió: “Los datos económicos revelan una situación mucho más delicada de lo que el presidente ha admitido públicamente. El estudio identifica prácticas de manipulación contable para mostrar una recuperación que no refleja la realidad financiera del club.”
Según el informe, “más de 380 millones de euros fueron incluidos en las cuentas sin base real, alterando la percepción de la deuda y los resultados. Estas operaciones no reducen la deuda real; solo la ocultan. Pretender que los números cuadran no es salvar al club, es engañarlo.”
'Que Laporta nos diga la verdad' - cuestionan la salida de Messi ante acusaciones de engaño
Entre las afirmaciones más destacadas del informe de Vilajoana se sugiere que la salida de Lionel Messi podría no haber sido únicamente por motivos financieros. El exdirectivo del Barça instó a Joan Laporta a “finalmente decir la verdad” sobre por qué se permitió que la leyenda argentina se marchara.
"La salida de Messi se basó en razones financieras. Se dijo que el club no podía permitirse al mejor jugador del mundo. Si la razón fue financiera, no la veo por ninguna parte ahora," afirmó Vilajoana. "Que Laporta nos diga la verdadera razón por la que Messi fue dejado ir. Messi debe ser respetado. El club es su hogar, independientemente del presidente. Sería un error intentar apropiarse de una figura como él."
Vilajoana aprovechó el informe también para criticar los recortes en La Masia, que según él han puesto en riesgo el activo más valioso a largo plazo del Barcelona: “Laporta vive de los éxitos de La Masia mientras reduce la inversión. Desde que comenzó su mandato, ha disminuido la inversión de €40 millones a €25 millones. Si debemos aprender algo de este desastre económico, es que La Masia sigue siendo el mejor activo del Barça.”
Vilajoana lanzará proyecto presidencial antes de las elecciones de 2026
Aunque el informe critica duramente el liderazgo del club, el mensaje de Vilajoana no fue de desesperación, sino de renovación. Anunció que presentará formalmente su proyecto electoral el 27 de noviembre, con una visión alternativa basada en transparencia, rendición de cuentas y desarrollo de jóvenes.
"Si me postulo, será con la intención de proponer, explicar y persuadir", declaró. "No me gustan los proyectos 'Frankenstein'; cada uno debe forjar su propio camino. Yo trabajaré en el mío."
Al cerrar su discurso, Vilajoana mostró un optimismo prudente sobre la recuperación del club si el liderazgo cambia de rumbo: "Soy optimista porque lo abordaremos cuando podamos. El Barça tiene una solución, pero requiere voluntad y responsabilidad. Lo que no podemos hacer es decir que todo es fantástico durante cuatro años."
A medida que el Barcelona se prepara para las elecciones del próximo verano, la controversia en torno a la salida de Messi y la gestión financiera de Laporta seguramente marcará la campaña. Si Laporta decide responder a las acusaciones o continuar desviando la atención, aún está por verse, pero algo es claro: la narrativa financiera del Barça vuelve a estar bajo la lupa.
