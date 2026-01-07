Getty/GOAL
La verdad detrás del supuesto fichaje de Viníncius Júnior por el Chelsea
Informes españoles afirman que el Chelsea hizo una oferta por Vini Jr.
El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid ha estado rodeado de incertidumbre durante buena parte del año, con las negociaciones para renovar su contrato aún estancadas. El vínculo actual del extremo, de 25 años, se extiende hasta 2027, aunque numerosos reportes lo han situado en la órbita de un posible traspaso millonario al fútbol de Arabia Saudí. Sus mensajes y gestos en redes sociales no han pasado desapercibidos para los aficionados, que los interpretan como señales de un posible cambio de rumbo hacia Medio Oriente.
En fechas recientes, el brasileño fue abucheado por parte de la afición a su regreso de las vacaciones de invierno con el Real Madrid, un episodio que no hizo sino alimentar los rumores sobre su salida. En ese contexto, medios españoles han aprovechado el clima de tensión para señalar que el Chelsea estaría dispuesto a dar un golpe de autoridad en el mercado europeo, intentando llevar a Stamford Bridge al subcampeón del Balón de Oro 2024.
El club londinense atraviesa un profundo proceso de reestructuración tras la salida de Enzo Maresca y la llegada de Liam Rosenior, procedente del Estrasburgo. Según los informes, uno de los primeros grandes movimientos del nuevo proyecto sería presentar una oferta superior a los 125 millones de euros, más otros 25 millones en variables, por Vinícius Júnior.
Interés del Chelsea descartado
Pese al revuelo generado por los rumores, el especialista en fichajes Fabrizio Romano ha salido a desmentirlos con contundencia. En su canal de YouTube, aseguró: «Las informaciones sobre Vinícius Júnior y el Chelsea están completamente fuera de lugar. No hay conversaciones, ni ofertas, ni negociaciones. Vini Jr. sigue plenamente enfocado en el Real Madrid; la situación de su contrato se evaluará».
La aclaración supone un duro golpe para las expectativas de la afición londinense. Aun así, el Chelsea cuenta con varias alternativas en las bandas y no carece de opciones ofensivas de cara a la nueva etapa del club bajo la dirección de Liam Rosenior.
Xabi Alonso defiende a Vinícius
El Real Madrid regresó del receso invernal con autoridad. La contundente victoria por 5-1 ante el Real Betis fue toda una declaración de intenciones de un equipo que sigue a la caza del Barcelona en LaLiga. El triunfo llegó sin su gran referencia ofensiva, Kylian Mbappé, y aunque Vinícius Júnior no logró marcar, el brasileño volvió a estar en el centro de la escena. De hecho, fue sustituido tras diluirse su influencia en el partido, una decisión que desató abucheos y silbidos por parte del público del Santiago Bernabéu.
Pese a ello, Xabi Alonso salió en defensa de su atacante, a pesar del cruce público que ambos protagonizaron a comienzos de la temporada. En la conferencia posterior al encuentro, el técnico señaló: «Fue una victoria importante y merecida para empezar el año en casa. Es clave arrancar así, con calma y buenas sensaciones de cara a la Supercopa. Valoro este triunfo en el contexto de LaLiga: el Barcelona ganó ayer y nosotros necesitamos seguir sumando. Cerramos la primera mitad del campeonato con 45 puntos; proyectados a la temporada completa serían 90. El objetivo es mantener un ritmo alto y ganar muchos de los partidos que vienen. A partir de mañana, solo pensamos en la Supercopa».
¿Qué sigue para Vinícius?
El futuro de Vinícius Júnior sigue sin definirse. Con la presencia de figuras como Mbappé, Rodrygo y otras estrellas emergentes que reclaman protagonismo esta temporada, no existe una garantía absoluta de que el ícono brasileño continúe en el club. Además, con su contrato acercándose a los últimos 12 meses de vigencia de cara al verano, el Real Madrid podría verse en la disyuntiva de aceptar una cifra menor por uno de sus activos más valiosos.
Por supuesto, Vinícius también tiene la opción de renovar, aunque todo apunta a que cualquier extensión se daría bajo los términos del club y no necesariamente en los suyos. Si esa renovación no se concreta, entonces sí podría cobrar sentido que equipos como el Chelsea entren en la puja por su fichaje, aunque previsiblemente se encontrarían con una competencia intensa por su firma.
