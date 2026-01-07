La verdad detrás del supuesto fichaje de Viníncius Júnior por el Chelsea

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid ha estado rodeado de incertidumbre durante buena parte del año, con las negociaciones para renovar su contrato aún estancadas. El vínculo actual del extremo, de 25 años, se extiende hasta 2027, aunque numerosos reportes lo han situado en la órbita de un posible traspaso millonario al fútbol de Arabia Saudí. Sus mensajes y gestos en redes sociales no han pasado desapercibidos para los aficionados, que los interpretan como señales de un posible cambio de rumbo hacia Medio Oriente.

En fechas recientes, el brasileño fue abucheado por parte de la afición a su regreso de las vacaciones de invierno con el Real Madrid, un episodio que no hizo sino alimentar los rumores sobre su salida. En ese contexto, medios españoles han aprovechado el clima de tensión para señalar que el Chelsea estaría dispuesto a dar un golpe de autoridad en el mercado europeo, intentando llevar a Stamford Bridge al subcampeón del Balón de Oro 2024.

El club londinense atraviesa un profundo proceso de reestructuración tras la salida de Enzo Maresca y la llegada de Liam Rosenior, procedente del Estrasburgo. Según los informes, uno de los primeros grandes movimientos del nuevo proyecto sería presentar una oferta superior a los 125 millones de euros, más otros 25 millones en variables, por Vinícius Júnior.