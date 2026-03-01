San Jose Earthquakes
Traducido por
VER: El internacional alemán Timo Werner consigue una asistencia en su debut y el San José Earthquakes vence al Atlanta United
Werner consigue una asistencia.
El delantero alemán entró en juego a la hora de partido con los Quakes y no tardó mucho en influir en el partido. Supuso una amenaza inmediata con su velocidad en la delantera y, tras menos de 20 minutos sobre el terreno de juego, Werner protagonizó un momento clave. El alemán corrió por la banda, se plantó frente a su rival y envió un balón provocador al área, que Ousseni Bouda remató a gol.
- San Jose Earthquakes
Un buen comienzo para los Quakes
Los Quakes terminaron el partido con una cómoda victoria por 2-0. Werner, por su parte, nunca tuvo una oportunidad clara de gol, pero su habilidad para correr por detrás mantuvo a la defensa de Atlanta atrapada en su campo e impidió que los cinco rayas crearan demasiadas ocasiones en los últimos minutos. Los Quakes han ganado sus dos primeros partidos tras imponerse cómodamente al Sporting KC en la jornada inaugural. Aún no han encajado ningún gol en 180 minutos de juego.
Buena relación calidad-precio
Werner representa una excelente relación calidad-precio para los Quakes, que lo ficharon mediante una transferencia gratuita. Según se informa, el RB Leipzig intentó desprenderse del delantero el verano pasado después de que cayera en desgracia en Alemania, pero no logró negociar su traspaso. Solo disputó tres partidos en la Bundesliga antes de aceptar fichar por la MLS a finales de enero.
¿Habrá más?
El internacional alemán espera mejorar a medida que se vaya sacudiendo el óxido. Werner solo disputó 13 partidos en 2025, pero prometió que «crearía una nueva historia» con los Quakes tras fichar por la MLS. Los Quakes se enfrentarán la próxima semana al actual campeón de la Supporters' Shield, el Philadelphia Union, que perdió su primer partido de la MLS por 1-0 ante el D.C. United.
Anuncios