«Veo mucho potencial en Italia»: el portero del Inter Josep Martinez respalda a Italia para recuperarse de la decepción del Mundial

Después de haberse enfrentado y de haber jugado junto a algunos de los mejores talentos de Italia en la Serie A, el portero del Inter está convencido de que la Azzurra no carece en absoluto de capacidad técnica.

En declaraciones al destacado diario italiano La Gazzetta dello Sport, Martínez dijo: «Sinceramente, veo mucho potencial en Italia. Necesitan redescubrir un modelo de juego definido, pero no falta calidad.

«Hay varios jugadores del Inter de alto nivel y muchos otros elementos válidos con ellos. Necesitan recuperar la confianza tras la decepción de quedarse fuera del Mundial; para mí, es más una cuestión mental que un problema de calidad».