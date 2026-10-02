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FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

«Veo mucho potencial en Italia»: el portero del Inter Josep Martinez respalda a Italia para recuperarse de la decepción del Mundial

J. Martinez
Italia
World Cup
UEFA Nations League A
Inter Milán
Serie A

El portero del Inter Josep Martinez ha mostrado un firme respaldo a Italia mientras la cuatro veces campeona del mundo intenta reconstruirse tras su histórica ausencia en la escena internacional. El guardameta español insiste en que el nivel de talento sigue siendo de élite bajo Roberto Mancini y sostiene que recuperar la confianza colectiva será decisivo durante este periodo de transición.

  • El portero español evalúa la recuperación italiana

    El guardameta del Inter cree que las dificultades del fútbol italiano en la escena internacional se deben únicamente a factores psicológicos y no a un descenso en la calidad de los jugadores. No clasificarse para tres fases finales consecutivas de la Copa del Mundo desencadenó una profunda crisis de confianza para la tetracampeona del mundo. Ahora, a Mancini se le ha encomendado supervisar una reconstrucción completa de la plantilla, convocando a una nueva hornada de jóvenes talentos para reconstruir la identidad de juego de la selección nacional.

  • FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    El guardameta destaca su lucha por recuperarse mentalmente

    Después de haberse enfrentado y de haber jugado junto a algunos de los mejores talentos de Italia en la Serie A, el portero del Inter está convencido de que la Azzurra no carece en absoluto de capacidad técnica.

    En declaraciones al destacado diario italiano La Gazzetta dello Sport, Martínez dijo: «Sinceramente, veo mucho potencial en Italia. Necesitan redescubrir un modelo de juego definido, pero no falta calidad.

    «Hay varios jugadores del Inter de alto nivel y muchos otros elementos válidos con ellos. Necesitan recuperar la confianza tras la decepción de quedarse fuera del Mundial; para mí, es más una cuestión mental que un problema de calidad».

  • El portero logra la esperada vuelta a la selección nacional

    La valoración positiva de Martinez coincide con un orgulloso hito personal después de recibir una llamada sorpresa de la selección española de Luis de la Fuente. El jugador de 28 años regresa oficialmente a la convocatoria de España por primera vez desde que sumó su única internacionalidad absoluta allá por junio de 2021. Una lesión de Joan Garcia abrió la puerta a Martinez para ocupar una plaza de portero junto a las opciones más veteranas David Raya y Unai Simon.

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    Se avecina un duelo en el Stade de France

    El verdadero examen para la nueva generación de Italia llega el viernes, cuando viaje para enfrentarse a Francia en el Stade de France, en el Grupo A1 de la Liga de Naciones. Mancini debe idear un plan táctico inteligente para neutralizar a una formidable selección francesa, ahora dirigida por el legendario estratega Zinedine Zidane. Lograr un resultado positivo en París es vital para reforzar la moral del equipo y mantener muy vivas sus esperanzas de alcanzar la fase eliminatoria.

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