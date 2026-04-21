¿Ventaja para el Barcelona? Aitana Bonmati, tres veces Balón de Oro, regresa a los entrenamientos tras cinco meses lesionado, justo antes de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich

Afortunadamente, el Barça ha superado esos contratiempos. Gracias al gran momento de forma de Alexia Putellas, Ewa Pajor y Claudia Pina, y al impulso de jóvenes como Clara Serrajordi, Aicha Camara, Sydney Schertenleib y Vicky López —formadas en La Masía o llegadas de otros clubes en su adolescencia—, el equipo ha mantenido el nivel pese a las bajas.

«Perder a Aitana fue un golpe», reconoció esta semana Esmee Brugts, lateral de 22 años que cumple su tercera temporada tras llegar del PSV Eindhoven. «Me entristeció mucho saberlo, porque es clave para nosotras. Siempre da la cara en los partidos importantes y, al conocerla, sé que quiere jugar siempre, así que saber que estaría fuera tanto tiempo fue muy duro.

Quizá también se deba a que tenemos más partidos y menos jugadoras, lo que supone una gran carga. Yo también he estado lesionada y ha habido más casos. Pero, cuando tenemos menos jugadoras, las más jóvenes tienen más oportunidades y creo que lo han hecho realmente bien.

Al final, somos más fuertes cuando todas están. Me alegra que Aitana haya vuelto a entrenar y que lleguen los partidos importantes con el equipo en forma».