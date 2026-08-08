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¿Venta o segunda oportunidad? El dilema de Rashford quita el sueño al Manchester United

FEATURES
Barcelona
Manchester United
M. Rashford
Premier League
Inglaterra

La estrella inglesa Marcus Rashford ha vuelto a ser el centro de una decisión que el Manchester United aún no ha resuelto.

El diario "Sport" señaló en un informe que Rashford ha regresado al fortín de Old Trafford, tras una temporada en la que recuperó su brillo con el Barcelona a préstamo, pero su futuro sigue abierto.

Rashford recuperó en el Barcelona gran parte del nivel que había perdido durante su última etapa en el Manchester United.

El delantero inglés terminó la temporada 2025-2026 disputando 49 partidos, en los que marcó 14 goles y dio 11 asistencias en todas las competiciones.

Rashford fue también una pieza importante en el equipo del entrenador Hansi Flick durante una temporada en la que el Barcelona se coronó con los títulos de LaLiga y de la Supercopa de España.

Sin embargo, el Barcelona decidió no dar el siguiente paso y no activó la cláusula para convertir el préstamo en un traspaso definitivo a cambio de 30 millones de euros.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport

    Dudas en el Manchester United

    Y así fue como Rashford regresó al Manchester United, y es aquí donde comienza el verdadero dilema.

    Según el diario "The Telegraph", el técnico Michael Carrick sigue confiando en su capacidad para extraer una buena versión de Rashford.

    El entrenador mantiene la puerta abierta a reintegrar al jugador en el equipo, y considera que Rashford merece una oportunidad para demostrar que la versión que brilló con el Barcelona también es capaz de aparecer en Old Trafford.

    Además, la relación entre ambos juega a favor del jugador, pues Carrick conoce bien a Rashford y, según la información procedente de Inglaterra, está dispuesto a trabajar con él.

    Pero hay una diferencia entre el deseo del entrenador y la estrategia del club, ya que en Inglaterra los informes aseguran que la dirección de Old Trafford sigue escuchando las ofertas presentadas por Rashford.

    El Manchester United sabe que la salida de Rashford resolvería también un problema económico, porque el delantero percibe uno de los salarios más altos del equipo.

    Pero el problema radica en encontrar un comprador dispuesto a asumir el salario de Rashford y a pagar una cantidad que satisfaga al Manchester United. Durante el verano se habló de una cifra cercana a los 40 millones de libras esterlinas.

    Y aquí aparece el factor que podría decidir el futuro de Rashford: el propio mercado de fichajes.

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    ¿Dónde jugará Rashford?

    Con el paso de las semanas, el Manchester United no ha logrado hasta ahora encontrar un extremo fiable que justifique prescindir de un jugador que llega de una temporada en la que anotó 14 goles y dio 11 asistencias.

    El club inglés ha estudiado varias alternativas para ocupar las posiciones de las bandas, pero la ausencia de una solución clara podría reforzar las opciones de que Rashford se quede.

    Y si no llega un jugador capaz de mejorar su posición o de sustituirlo de forma fiable, ¿por qué iba a prescindir el club de un delantero que ha recuperado su nivel recientemente y que ya conoce el ambiente de la Premier League?

    De hecho, la prensa inglesa apunta a que la posibilidad de que Rashford continúe en Manchester se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo.

    No obstante, parece que el futuro del delantero inglés sigue abierto, y que hay varios factores que pueden determinar si continuará su carrera con el Manchester United o si abandonará el club.

    Y la pregunta sigue en el aire: ¿dónde acabará Rashford? 

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