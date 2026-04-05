¡Venta masiva del Manchester United por valor de 100 millones de libras! Sir Jim Ratcliffe ordena que más de ocho jugadores abandonen Old Trafford este verano

Según The Sun, los Red Devils pretenden recuperar unos 100 millones de libras (132 millones de dólares) en concepto de derechos de traspaso este verano mediante la venta de una parte importante de la plantilla del primer equipo. Bajo la dirección de Sir Jim Ratcliffe, el club está dando prioridad a un modelo financiero más sostenible que implica prescindir de los jugadores mejor pagados que no han logrado ofrecer un rendimiento constante sobre el terreno de juego.

Encabezan la lista varios nombres de renombre, con Marcus Rashford, Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Andre Onana y Rasmus Hojlund como posibles candidatos a salir del club. El club espera que la conversión de los actuales acuerdos de cesión en traspasos definitivos proporcione la mayor parte de los ingresos, con la mirada puesta específicamente en los 64 millones de libras que reportarían las salidas definitivas de Rashford al Barcelona y de Hojlund al Nápoles.