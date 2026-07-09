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Venecia: oficial el fichaje de Albion Rrahmani, procedente del Sparta de Praga

Venezia
Fichajes
A. Rrahmani

El Venezia ha anunciado la incorporación de Albion Rrahmani, procedente del Sparta de Praga. Ha firmado un contrato hasta el 30/06/2029. Nacido en Podujevë (Kosovo) el 31/08/2000, debutó con el KF Minatori en la temporada 2019/20. En verano de 2021 fichó por el FC Balkani, donde disputó 68 partidos, marcó 34 goles y dio 9 asistencias. Con este club debutó en competiciones UEFA: 4 encuentros en la fase de clasificación de la Liga de Campeones, 6 en la Liga de Conferencias y 8 en su fase de clasificación.

  • SIEMPRE HA MARCADO GOLES

    En la temporada 2023/24 fichó por el FC Rapid 1923, donde marcó 18 goles y dio 6 asistencias en todas las competiciones.


    En la 2024/25 ficha por el Sparta de Praga, donde juega 83 partidos, marca 26 goles y da 6 asistencias.


    En competiciones europeas ha jugado 6 partidos y marcado 1 gol en la Liga de Campeones de la UEFA, 5 partidos y 1 gol en su fase de clasificación, 13 partidos, 1 gol y 3 asistencias en la Liga de Conferencias de la UEFA y 14 partidos, 12 goles y 1 asistencia en su fase de clasificación.


    Desde 2023 ha jugado 25 partidos con la selección de Kosovo y marcado 7 goles.


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  • LAS PALABRAS DE RRAHMANI: «UN PROYECTO AMBICIOSO»

    Rrhamani declaró: «El Venezia tiene una historia importante y un proyecto ambicioso. Me impresionaron su visión y objetivos. Representar esta ciudad única, con aficionados entusiastas, es una gran motivación para mí. En el Sparta de Praga compartí vestuario con Andersen, que jugó aquí y me habló muy bien del club, de su gente y de la ciudad. Desde mi llegada he encontrado todo lo que me había contado: una gran unidad de intenciones y un ambiente muy positivo. Yo daré siempre lo máximo. Con mis compañeros lucharemos en cada partido para alcanzar los objetivos del equipo y dar muchas alegrías a nuestra afición».

  • LOS COSTES

    Rrahmani ha costado 7 millones más 3 en concepto de bonificaciones. Ha firmado hasta 2029.

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