Tras traspasar a Michael Svoboda al Brighton, el Venezia está a punto de cerrar su octavo fichaje del verano 2026. Tras los fichajes sin coste de Toma Basic y Thorir Helgason, y las incorporaciones de Lorenzo Berardi, Mattia Compagnon, Bartol Franjic, Kornel Lisman y Armel Bella-Kotchap, el recién ascendido a la Serie A está a punto de cerrar un nuevo delantero centro.
AFP
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Venecia está a punto de cerrar su octavo fichaje veraniego: solo faltan detalles en la negociación con el Sparta de Praga por Albion Rrahmani
¿QUIÉN ES RRAHMANI?
Según Sky Sport, las negociaciones con el Sparta de Praga por el delantero kosovar Albion Rrahmani (2000) están en la fase final. La pasada temporada en la liga checa disputó 49 partidos y marcó 16 goles, uno en la Conference League. Con la selección de Kosovo suma 25 encuentros y 7 tantos.
LAS CIFRAS DE LA OPERACIÓN
Según Sky Sport, el Sparta de Praga pagará 7,5 millones de euros fijos más 2 millones en variables por Rrahmani. Los clubes negocian aún el porcentaje de una futura reventa, y si todo va bien, el jugador viajará a Venecia este fin de semana para someterse a las revisiones médicas y firmar su contrato.