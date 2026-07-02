Venecia está a punto de cerrar su octavo fichaje veraniego: solo faltan detalles en la negociación con el Sparta de Praga por Albion Rrahmani

Tras traspasar a Michael Svoboda al Brighton, el Venezia está a punto de cerrar su octavo fichaje del verano 2026. Tras los fichajes sin coste de Toma Basic y Thorir Helgason, y las incorporaciones de Lorenzo Berardi, Mattia Compagnon, Bartol Franjic, Kornel Lisman y Armel Bella-Kotchap, el recién ascendido a la Serie A está a punto de cerrar un nuevo delantero centro.