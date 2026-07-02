El Venezia se muestra muy activo en los primeros días del mercado defichajes. El recién ascendido a la Serie A ya ha cerrado su octavo fichaje y avanza en la contratación del delantero del Sparta de Praga, Albion Rrahmani. Además, ha anunciado la llegada del lateral defensivo Thierry Correia.
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Venecia confirma el fichaje de Thierry Correia: quién es y cuánto ha costado
EL COMUNICADO
Comunicado del Venezia: «El Venezia FC anuncia el fichaje del defensa Thierry Rendall Correia, quien ha firmado un contrato con el club hasta el final de la temporada 26/27, con renovación automática si se cumplen ciertas condiciones».
¿QUIÉN ES THIERRY CORREIA?
Thierry Correia, lateral derecho nacido en 1999, se formó en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa, con el que jugó 7 partidos con el primer equipo. En verano de 2019, representado por Jorge Mendes, fichó por el Valencia por 12 millones de euros. En España ha disputado 160 partidos y marcado 2 goles.