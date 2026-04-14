Rodri, internacional español que fichó por el City en 2019 y ha ayudado a ganar la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y la Copa de la Liga, se acerca al último año de su contrato. Se habla de una posible renovación, pero aún no hay acuerdo.

Esta situación alimenta los rumores, pues el campeón de la Eurocopa 2024 —elegido mejor jugador del mundo ese año— cumplirá 30 en junio. El City podría tener que decidir en semanas.

Se informa que el Real Madrid, gigante de La Liga, quiere devolverlo a sus raíces con una oferta tentadora, pero ¿debe el City escuchar ofertas por un jugador que ya recuperó su mejor nivel tras una grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida en septiembre de 2024?