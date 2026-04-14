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¿Venderá el Manchester City a Rodri al Real Madrid? Recomiendan a los Blues cómo gestionar al ganador del Balón de Oro ante los rumores de traspaso del «mejor mediocampista defensivo de Inglaterra»
Contrato de Rodri: entra en su último año y cumple 30.
Rodri, internacional español que fichó por el City en 2019 y ha ayudado a ganar la Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y la Copa de la Liga, se acerca al último año de su contrato. Se habla de una posible renovación, pero aún no hay acuerdo.
Esta situación alimenta los rumores, pues el campeón de la Eurocopa 2024 —elegido mejor jugador del mundo ese año— cumplirá 30 en junio. El City podría tener que decidir en semanas.
Se informa que el Real Madrid, gigante de La Liga, quiere devolverlo a sus raíces con una oferta tentadora, pero ¿debe el City escuchar ofertas por un jugador que ya recuperó su mejor nivel tras una grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida en septiembre de 2024?
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¿Debería el Manchester City considerar las ofertas del Real Madrid por Rodri?
En una entrevista exclusiva con GOAL para BetMGM, Barry, excentrocampista del Chelsea, afirmó: «Si depende del City, harán lo imposible por retenerlo. Ha tenido una lesión, pero poco a poco vuelve a ser el mejor mediocentro defensivo del mundo.
Desde mi punto de vista, el City debe hacer todo lo posible para retenerlo. No sé si la decisión de Pep le afecte, pero, si fuera el City, lo mantendría feliz y trataría de extender su contrato unos años más.
A sus 30 años quizá vea el retiro más cerca, pero en su posición y con su estilo de juego aún le queda mucho. Si fuera el City, buscaría renovarlo en lugar de dejarlo marchar».
¿Podría el Nottingham Forest perder a Anderson?
Ante los rumores de salidas del Etihad, también crecen las especulaciones sobre fichajes. Se dice que Elliot Anderson, del Nottingham Forest y convocado al Mundial con Inglaterra, tiene sobre la mesa una oferta millonaria.
Al preguntarle si el dinámico mediocampista de 23 años encajaría en el sistema de Guardiola como posible reemplazo de Rodri, Barry —que ayudó al City a ganar su primer título de la Premier League en 2012— añadió: «Si buscamos un perfil similar, diría que Elliot Anderson es una opción, aunque no el sustituto perfecto, porque sus estilos difieren un poco. Sin el balón, creo que Elliot es probablemente el mejor mediocampista defensivo de Inglaterra en este momento. Sin duda, es algo que el City valoraría. Lo entiendo perfectamente.
«Elliot tiene confianza con el balón, pero lo que más destaca es su presión y su lectura del juego sin él, algo que solo Rodri domina. Si otros equipos muestran interés, al City le gusta actuar primero para evitar que se refuercen».
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Rumores de fichajes: se barajan posibles incorporaciones y salidas del Etihad
Se asegura que el City ya tiene un acuerdo por Anderson para alejar el interés de otros clubes en este canterano del Newcastle, aunque algunas de las cifras que se manejan están por debajo de la supuesta valoración del Forest.
En los próximos meses podrían producirse fichajes y salidas del Etihad mientras se especula sobre el futuro de Pep Guardiola, aunque aún no se sabe si eso afectará a Rodri y Anderson.