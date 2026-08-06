Es inevitable que surjan preguntas sobre si el United debería hacer borrón y cuenta nueva, y el exextremo de los Red Devils Sharpe, en declaraciones asociadas con NetBet, dijo a GOAL al ser preguntado si la cabeza y el corazón del jugador de 28 años están ahora en otra parte: «Es una situación difícil, ¿verdad? La de Marcus Rashford.

«Es un jugador muy bueno. Creo que en el Mundial volvimos a ver pequeños detalles de su calidad, pero todo depende de lo que tenga en la cabeza. Siempre ha sido así con Marcus Rashford.

«Creo que, más o menos, parecía que no estaba demasiado preocupado justo antes de irse y que bajó un poco los brazos. No sé si había algo personal fuera del campo que le estaba afectando o algo relacionado con el cuerpo técnico o con el club, pero se fue al Barcelona, hizo una buena temporada y, obviamente, quería quedarse en el Barcelona. Eso no ha salido y, ¿vuelve otra vez?

«Creo que, por talento y por lo buen jugador que es, sería un activo muy valioso recuperar para la plantilla del United. La cuestión es si Marcus quiere formar parte de ello, quiere involucrarse y si su corazón y su cabeza están en otra parte. En ese caso, le resultaría muy difícil volver.

«Estoy seguro de que Michael Carrick le daría la bienvenida, le cuidaría y le apoyaría, pero la cuestión es si Marcus quiere jugar en el club y siente que su futuro está allí».