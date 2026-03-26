«Angelo Stiller», respondió Littler cuando el reportero de DAZN Leon Karasch le preguntó quién era su jugador alemán favorito. Si bien la superestrella del dardo recibió un comentario de elogio por parte del reportero, la rápida aclaración de Littler dejó al periodista de DAZN completamente desconcertado.
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«¡Ven al United! Necesitamos ayuda»: a la superestrella del dardos Luke Littler le encantaría ver a esta estrella de la Bundesliga en el Manchester United
«¡Ven al United! Necesitamos ayuda», dijo Littler. El dos veces campeón del mundo de dardos también dio una razón: «Casemiro nos deja».
De hecho, no se renovará el contrato del jugador de 34 años con el Manchester United y Stiller, al igual que el brasileño, es un centrocampista defensivo.
Pero mientras que Casemiro destaca más como recuperador y luchador de talla mundial, Stiller es más bien un creador de juego que se posiciona en profundidad y un pasador. ¿Tendrá realmente el jugador del VfB Stuttgart, que fue convocado por el seleccionador nacional Julian Nagelsmann para los próximos partidos internacionales solo debido a la lesión de Aleksandar Pavlovic, lo que hay que tener para suceder a la leyenda Casemiro en el United? Al menos, ¿debería el United buscar un sucesor que ocupe la misma posición?
Sea como fuere, el hecho de que Littler tenga en su radar a un jugador como Angelo Stiller demuestra, en cualquier caso, que la superestrella del dardo tiene ciertos conocimientos de fútbol; actualmente se encuentra en Berlín con motivo de la octava jornada de la Premier League of Darts.