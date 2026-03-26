«¡Ven al United! Necesitamos ayuda»: a la superestrella del dardos Luke Littler le encantaría ver a esta estrella de la Bundesliga en el Manchester United

«¡Ven al United! Necesitamos ayuda», dijo Littler. El dos veces campeón del mundo de dardos también dio una razón: «Casemiro nos deja».

De hecho, no se renovará el contrato del jugador de 34 años con el Manchester United y Stiller, al igual que el brasileño, es un centrocampista defensivo.

Pero mientras que Casemiro destaca más como recuperador y luchador de talla mundial, Stiller es más bien un creador de juego que se posiciona en profundidad y un pasador. ¿Tendrá realmente el jugador del VfB Stuttgart, que fue convocado por el seleccionador nacional Julian Nagelsmann para los próximos partidos internacionales solo debido a la lesión de Aleksandar Pavlovic, lo que hay que tener para suceder a la leyenda Casemiro en el United? Al menos, ¿debería el United buscar un sucesor que ocupe la misma posición?