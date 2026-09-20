El exdelantero del Liverpool Emile Heskey ha retado a Alexis Mac Allister a demostrar su valía sobre el terreno de juego después de que el centrocampista expresara su decepción por su situación contractual. El internacional argentino reveló su tristeza por no haber recibido una oferta para hablar de una ampliación por parte de la cúpula de Anfield.

Mac Allister llegó a Merseyside en el verano de 2023 junto a Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai.

Sin embargo, vio cómo sus dos compañeros de centro del campo firmaban renovaciones a principios de este año sin recibir ningún contacto sobre su propio contrato.