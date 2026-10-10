En declaraciones a ESPN Brasil, Rice destacó la intensa exigencia que su entrenador impone a la plantilla. El centrocampista, de 27 años, subrayó que la atención incansable de Arteta a los pequeños detalles le distingue de sus colegas.

"Es por la táctica, los entrenamientos, la gestión, el nivel de detalle al que llega, las cosas que ve y que tú nunca verías", dijo Rice a Renato Senise. "Te está observando constantemente cuando no crees que te estén observando. Está mirando, preguntando continuamente para pillarte, para ver si estás escuchando. Siempre te mantiene alerta, asegurándose de que estés preparado".

Rice añadió que esta preparación meticulosa garantiza que el equipo nunca sea sorprendido, al tiempo que expresó su alivio porque el futuro del técnico en el norte de Londres está asegurado.

"Cada vez que afrontamos un partido, tácticamente sabemos lo que estamos haciendo. En defensa, con el balón, cómo vamos a superar al rival. Son los pequeños detalles, la manera en que desglosa todo, lo que hace que para mí sea el mejor", continuó Rice. "Es increíble que él [Arteta] haya firmado un nuevo contrato y que podamos tenerlo como nuestro entrenador durante los próximos cuatro años. Así que tendremos mucha suerte".



