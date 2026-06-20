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«¡Vaya!» - Roy Keane, furioso por lo que llevan puesto las WAG en el Mundial
Keane arremete contra las WAGs
La victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia llenó de alegría a aficionados y familias de los jugadores. Pero al día siguiente, en «The Overlap», Roy Keane, exinternacional irlandés, confesó a Gary Neville una de sus mayores frustraciones futbolísticas.
Keane criticó que las esposas y parejas de los jugadores llevaran camisetas personalizadas con sus nombres. Sus palabras generaron debate en el programa y Wright discrepó, pues no veía nada malo en que los familiares mostraran su apoyo durante un gran torneo internacional.
- AFP
Keane y Wright discrepan sobre la tradición de las camisetas
Al preguntarle qué enviaría a la «Sala 101», Keane señaló de inmediato esa moda.
«¿La camiseta? En el Mundial todas las esposas y familias van al partido y las esposas llevan camisetas con el nombre de los jugadores en la espalda. ¡Vaya!», dijo Keane. «Que las lleven los niños está bien, pero que las esposas y parejas las usen... ¡Vaya!».
Wright opinó: «A mí no me molesta».
Keane insistió: «Un año después muchas están separadas. Las fotos señalando a un Jimmy o un Johnny en la espalda son ridículas. Los niños pueden llevarla, pero las parejas no. Todas en la misma zona familiar comparando camisetas: “Yo tengo la mía, ¿tú tienes la tuya?”. No lo acepto».
Wright lo defendió: «No me molesta, Roy. Su marido juega y ella está orgullosa; quiere llevar su camiseta, ¿qué hay de malo?».
Keane cuestiona la cultura del Mundial
Keane criticó que las esposas usen camisetas personalizadas solo en Copas del Mundo y no en la liga local.
«Solo lo hacen en el Mundial; no se ve en Old Trafford ni en Anfield todas las semanas», añadió Keane. «Entonces, ¿qué pasa con el Mundial? Imagínate a una mujer diciendo: “Hoy me voy a poner una camiseta de fútbol con el nombre de mi marido en la espalda”».
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Inglaterra avanza en el Mundial.
El debate surge en un ambiente diferente en la concentración de Inglaterra bajo Thomas Tuchel. Se informa que el técnico ha relajado algunas restricciones de Gareth Southgate, permitiendo que las parejas visiten la sede de entrenamiento durante el torneo. Varios «Tres Leones» celebraron con familiares tras vencer a Croacia. Ahora se enfocan en Ghana, segundo partido del Grupo L, el martes en el Boston Stadium.