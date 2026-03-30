«¡Vaya, este pitido llega con 633 días de retraso!». Un comentarista de la ARD lanza una pulla al árbitro durante el partido de Alemania

Taylor decidió inmediatamente que «no había mano»; Attwell no hizo ninguna mención a esta clara decisión errónea, que incluso la UEFA reconoció en un informe. Debería haberse pitado penalti, ya que el brazo de Cucurella no estaba pegado al cuerpo y la superficie corporal se había ampliado de forma antinatural. El español fue abucheado masivamente en sus siguientes partidos en territorio alemán.

Ahora, el destino también se ha cebado con Attwell. Según informa ntv, el árbitro también fue abucheado al ser recibido el lunes por la noche en el estadio de Stuttgart —por cierto, exactamente el mismo estadio en el que 633 días antes se había producido el «drama en casa» alemán—. «Bienvenido, Stuart Attwell», habría gritado el locutor del estadio antes del partido amistoso contra Ghana, tras lo cual se escucharon claramente numerosos silbidos en las gradas.

Al menos, gracias a su acertada decisión en esta ocasión, la selección alemana se adelantó 1-0 contra Ghana poco antes del descanso. Kai Havertz no le dio ninguna oportunidad a Benjamin Asare y marcó con autoridad.

Attwell se convirtió en 2008 en el árbitro más joven de la Premier League y arbitra a nivel de la FIFA desde 2009. A sus espaldas cuenta ya con 238 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, en la Liga de Campeones solo ha arbitrado hasta la fecha tres partidos de clasificación.