Vasilije Kostov: el joven prodigio serbio cuya magnífica temporada ha llamado la atención del Arsenal, el Barcelona y otros clubes

No extraña que los grandes clubes europeos sigan de cerca a Kostov, autor de una temporada espectacular con el Estrella Roja. De momento se centrará en ayudar al equipo a lograr el noveno título liguero consecutivo en la fase de campeonato de la Superliga, pero su futuro será objeto de intenso debate en verano.
Ya se le ha relacionado con Arsenal, AC Milan, Barcelona —a cuyo filial marcó un descarado Panenka en la UEFA Youth League 2024—, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, París Saint-Germain e Inter, este último gracias a la conexión de Stankovic. Sin embargo, como renovó hasta 2028, el club serbio tiene margen para negociar.
Queda por ver si lo venderán este verano por una cifra récord para un jugador serbio. El jugador asegura que el revuelo no le afecta.
«No me afecta que se hable tanto de mi futuro», declaró a Sportal. «Las cifras, los 25 millones... no cambian mi juego ni mi estancia aquí».
Sin embargo, Kostov admite que ya superó la categoría y deja entrever su destino: «No puedo decir que sea demasiado fácil, hay jugadores experimentados en la Superliga, pero creo que puedo jugar a un nivel más alto. Ahora mismo, esto me viene bien».
«Creo que rendiría mejor en Alemania o Italia. No pienso demasiado en mis deseos; mi objetivo principal no es marcharme este verano».