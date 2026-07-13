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Diego Luna, RSLGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Vas a sentir emociones, pero ¿y ahora qué?» -Diego Luna habla sobre su exclusión de la selección estadounidense para el Mundial, las duras realidades y cómo convertir la decepción en motivación

Analysis
USA
D. Luna
FEATURES
Real Salt Lake
Major League Soccer
World Cup
M. Pochettino

Diego Luna habló con GOAL sobre la decepción de perderse el Mundial, las lecciones aprendidas y cómo mejorar cada día para ser un mejor jugador.

Diego Luna ha reflexionado mucho desde que supo que no estaría entre los 26 convocados por Mauricio Pochettino para el Mundial. En ese proceso ha reconocido varias cosas.

Lo primero es que esto duele. Le dolió aquel día y le sigue doliendo ahora. Ha pasado más de un mes y medio desde que se reveló que el centrocampista de 21 años no había sido seleccionado para la convocatoria de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial, y no ha pasado un solo día en el que esto no le haya consumido. Ha sido inevitable. Los anuncios no han cesado, y tampoco las preguntas. No es algo que haya superado; es un dolor a la vez familiar y totalmente nuevo.

También asume parte de la culpa: podría haber hecho más y gestionado mejor algunas situaciones. Reconoce que podría haber hecho las cosas de otra manera y gestionado mejor ciertas situaciones; sobre todo, cree que se precipitó y ahí todo se torció.

«El Mundial es el colmo», le cuenta a GOAL en el marco de la campaña «The Driven» de Audi. «Como futbolista, cuando juegas un Mundial, lo tachas de la lista una vez que lo consigues», ¿no? Para mí, eso sigue siendo un gran objetivo, y ahora tengo cuatro años para darlo todo, joder, y poder jugar en 2030, pero hay pequeños objetivos en ese camino. He reflexionado mucho: quizá me adelanté al creer que este o aquel era el objetivo, cuando en realidad son los pequeños logros diarios.

Esa reflexión lo ha llevado a replantearse no el destino, sino cómo llegar hasta allí.

Antes no lo aplicaba con firmeza; solo lo decía. Ahora se trata de ser el mejor en cada entrenamiento, de llegar en óptima forma al próximo partido y de aportar durante los 90 minutos. Esos son los objetivos: trabajar cada día y mantener la disciplina. Eso me da más opciones de llegar en 2030. Se trata de objetivos modestos, de mantener la disciplina y de hacerlas, no solo de decirlas».

Ese proceso no empieza ahora; empezó hace semanas. Al fin y al cabo, ese era el objetivo de toda esta reflexión. Lo más difícil ha sido que Luna aún no puede aplicar todo lo que ha aprendido sobre sí mismo. Parecía que este sería el verano decisivo de su carrera y quizá aún lo sea, pero los momentos clave llegaron cuando el fútbol lo dejó en su punto más bajo.

«Te vas a enfadar», advierte, «y sentirás emociones, pero ¿y ahora qué? Tengo 22 años y, con suerte, podré jugar en más Mundiales. He aprendido que nada te viene dado. Estas cosas pasan. Ahora debes preparar tu mente y tu cuerpo para dar el máximo».

«Ya es cosa del pasado», añade, «ha pasado, así que ¿qué vas a hacer ahora? Seguimos adelante y seguiremos trabajando hasta que se haga realidad».

Antes de seguir, el jugador de 22 años del Real Salt Lake tuvo que detenerse, ser más humilde y aceptar por qué el verano terminó como terminó.

  • Diego Luna, USMNT new kitNike

    Las razones por las que

    Una semana después de la eliminación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) del Mundial, la ausencia de Luna sigue siendo tema de debate. En el año previo al torneo, el centrocampista se consolidó como la gran revelación del fútbol estadounidense. Su imagen con la nariz rota simbolizó el espíritu de lucha que muchos querían ver en la USMNT. A finales de 2025 sumaba 17 partidos internacionales, más que cualquier otro compañero, y su último gol llegó en la goleada 5-1 a Uruguay. Desde entonces, su imagen protagonizó varias campañas previas al Mundial, así que su ausencia sorprendió aún más.

    «El revuelo es una locura», afirma. «Recibes toda la atención y, cuando las cosas van bien, ¡son geniales! Cuando van mal, pueden ser muy, muy malas. Para mí se trata de encontrar el equilibrio, mantener la mente estable y no dejar que las cosas se me suban a la cabeza. Lo más importante es tener una mentalidad equilibrada tanto en los buenos como en los malos momentos, porque nada es eterno.

    «Ya lo viste el año pasado: 2025 fue todo Diego Luna», añade. «Los medios, lo que publicaban, las fotos, todo eso. Con 21 años, era como: “¡Vaya, esto es una locura!”. Creo que todo es una experiencia de aprendizaje, tío».

    La lesión que retrasó su inicio en la MLS y le hizo perderse el campamento de marzo fue decisiva. Pese a ello, todos daban por hecho su presencia en el Mundial. Sin embargo, cuando se filtró la lista días antes de su anuncio oficial, la gran sorpresa fue su ausencia.

    Días después, el seleccionador, Mauricio Pochettino, explicó que no daría detalles sobre los descartes por respeto a los convocados y que prefirió no contactar a los excluidos para evitar favoritismos y darles tiempo a asimilar la noticia.

    Luna aún no ha tenido esa conversación. Intuye algunas razones, pero le gustaría aclararlas.

    «La decisión de por qué no fui convocado es cosa del cuerpo técnico o de la federación», afirma. «Desde los amistosos contra Uruguay no he recibido ni una palabra del cuerpo técnico. Para mí, es lo que hay; ellos tienen sus cosas y yo debo hacer las mías.

    «Cuando llegue el momento de que se pongan en contacto conmigo para explicarme qué pasó y por qué se tomó esa decisión, estaré abierto a escucharlo. Ahora solo se trata de volver al trabajo».

    Antes de regresar al trabajo, Luna tuvo que asimilarlo; le ayudó haber vivido algo similar antes.

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  • Final - Gold Cup 2025Getty Images Sport

    Una sensación familiar

    No era la primera decepción futbolística de Luna; solo la más grande. Ya se había quedado fuera de otras convocatorias y sabe cómo funciona esto.

    De joven, los San José Earthquakes lo rechazaron por ser bajo y de hombros anchos, procedente de la cercana Sunnyvale. En 2024, en su temporada de revelación, fue nombrado para el All-Star de la MLS y ganó el premio al Jugador Joven del Año, pero quedó fuera de la selección olímpica de Estados Unidos. No siempre ha gustado a todos, y eso lo ha forjado.

    «Siendo realista, así ha sido toda mi vida», afirma. «Ha habido escépticos, gente que me odia, que no está de acuerdo conmigo o que no le gusta cómo soy. Así ha sido siempre, y mira hasta dónde he llegado trabajando y apostando por mí mismo.

    «Es parte del trabajo: momentos duros, y claro, estoy molesto y frustrado, pero son decisiones que se toman y no puedes dejar que te definan a este nivel».

    Con esa mentalidad, Luna intentó que la ausencia en el Mundial no marcara su verano. ¿Cómo convertir esa maldición en bendición? La respuesta fue la familia.

  • Un verano diferente

    El Paso marcó el inicio profesional de Luna. Tras dejar la cantera de los Earthquakes y pasar una temporada en la residencia del Barcelona en Arizona, fichó por el El Paso Locomotive. Un año después, el Real Salt Lake lo fichó, y desde entonces no pudo volver a la ciudad tejana que le había dado la oportunidad de empezar.

    Durante el parón del Mundial, por fin volvió.

    «Fue genial volver a conectar con la gente que me ayudó a ser quien soy desde adolescente», afirma. «Fue genial que me reconocieran en la calle y en los restaurantes, que los aficionados me recibieran con los brazos abiertos. Fue genial volver al lugar donde todo empezó».

    Aun mejor fue el tiempo con su familia: entre clubes y selección rara vez lo tiene. Este verano no hubo sesiones ni concentraciones, así que ajustó sus planes para disfrutarlo.



    «Pude estar con mi hijo y con la gente que quiero, algo increíble, pero al fin y al cabo es una oportunidad única de jugar un Mundial en casa. Fue un reto mental, pero hay que entender que la vida sigue», afirma Luna. «Puedes obsesionarte y dejar que te arruine el tiempo con tu familia, o puedes aceptarlo, disfrutar del presente y pensar: “Así son las cosas”.

    «Se trataba de aprovechar este tiempo para algo beneficioso para mí, que es pasar tiempo con mis seres queridos, disfrutar de las mañanas temprano con mi familia, algo que no suele ocurrir. Sin duda fue difícil, pero aproveché este verano para comprender cómo es cuando el fútbol no es el centro de atención durante un tiempo».

    La paternidad y sus amigos lo reorientaron. Sus primeras declaraciones públicas sobre la exclusión del Mundial las dio junto a los populares youtubers Chicos Tóxicos, quienes no dudaron en burlarse de su situación. «He oído que este verano estás libre», bromeó uno. Luego llegaron chistes sobre anuncios, llamadas y por qué jugar con México podría haber sido mejor.

    Las bromas le ayudaron a pasar página: a veces, la mejor medicina es la risa.

    «Puedes pasar tiempo con los amigos, salir con la gente y, aunque sé que no lo dicen en serio, es divertido y todo queda en broma», afirma. «A veces, de las situaciones que no salen bien se crean recuerdos en los que te basas para seguir adelante. Así es como yo me lo tomo. Hay que ver las cosas desde la perspectiva correcta. No puedes cambiarlo, así que ¿por qué no aceptarlo e intentar tomártelo con humor? Y luego seguir trabajando para asegurarte de que no vuelva a pasar».

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  • Luna AudiAudi

    Pasar página

    Perderse un Mundial es extraño: pronto todo vuelve a la normalidad. Luna sigue siendo uno de los rostros más conocidos de la MLS tras aparecer en el anuncio «We’ll take it from here». A pesar de todo, representa un sentimiento especial para la gente, quizá más que antes.

    Ahora, por fin, Luna se prepara para volver a jugar con el RSL tras lo que él llama «una pequeña minipresemporada». Ya dijo todo lo que tenía que decir sobre este verano, pero, al regresar al campo, podrá poner en práctica sus palabras. Solo entonces podrá dejar todo esto atrás.

    «Quiero jugar», afirma. «Ha sido un parón largo, y creo que esa ha sido, con diferencia, la parte más difícil de todo esto. No había entrenamientos; solo yo, con ganas de salir y decir: “Ya está, es la hora”. Al final, el mundo exterior puede opinar lo que quiera, pero ahora debo demostrar lo que puedo hacer, rendir al máximo y hacerlo siempre para volver a lucir ese escudo.

    «Todo es cuestión de mentalidad. Hay que usar esto como combustible. ¿Hacia dónde te va a llevar? Para mí dolió, fue una gran oportunidad perdida, pero ahora debo centrarme en la siguiente parte de la temporada y hacer todo lo posible para seguir mejorando y conseguir esa próxima oportunidad de lucir el escudo».

    Cuando llegue ese momento, el jugador que vista la camiseta de Estados Unidos será un Luna distinto: más humilde, más fuerte y más motivado.

    La vida de Luna iba a cambiar este verano; quizá no como él deseaba, pero cambió. Y él también.

    «No quiero entrar en demasiados detalles», concluye, «porque no quiero que todo esto se haga público, pero a veces mi rendimiento no es lo suficientemente bueno debido a ciertas situaciones ajenas al fútbol. Se trata de comprender que eso forma parte de ser un buen profesional: encontrar el equilibrio entre la vida fuera del campo y la vida dentro de él. Eso es algo que he aprendido últimamente.

    Cuando la vida personal falla, hay que desconectar. En el campo debes sentirte libre. Debes desconectar y, fuera del campo, afrontar los problemas, uno a uno. Cuando llega el momento de saltar al terreno de juego, la mente debe quedar en blanco y disfrutar».

    Aún está aprendiendo esa separación. No puede evitar que la vida se complique, pero ya sabe que esos problemas no deben llegar al campo.

    «Sigo trabajando en ello», afirma. «Hay que dominarlo, porque la vida es una montaña rusa. Dominarlo te lleva al máximo rendimiento y a la cima de tu carrera. Dondequiera que eso me lleve, estoy ilusionado con el futuro».


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