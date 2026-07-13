Diego Luna ha reflexionado mucho desde que supo que no estaría entre los 26 convocados por Mauricio Pochettino para el Mundial. En ese proceso ha reconocido varias cosas.

Lo primero es que esto duele. Le dolió aquel día y le sigue doliendo ahora. Ha pasado más de un mes y medio desde que se reveló que el centrocampista de 21 años no había sido seleccionado para la convocatoria de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial, y no ha pasado un solo día en el que esto no le haya consumido. Ha sido inevitable. Los anuncios no han cesado, y tampoco las preguntas. No es algo que haya superado; es un dolor a la vez familiar y totalmente nuevo.

También asume parte de la culpa: podría haber hecho más y gestionado mejor algunas situaciones. Reconoce que podría haber hecho las cosas de otra manera y gestionado mejor ciertas situaciones; sobre todo, cree que se precipitó y ahí todo se torció.

«El Mundial es el colmo», le cuenta a GOAL en el marco de la campaña «The Driven» de Audi. «Como futbolista, cuando juegas un Mundial, lo tachas de la lista una vez que lo consigues», ¿no? Para mí, eso sigue siendo un gran objetivo, y ahora tengo cuatro años para darlo todo, joder, y poder jugar en 2030, pero hay pequeños objetivos en ese camino. He reflexionado mucho: quizá me adelanté al creer que este o aquel era el objetivo, cuando en realidad son los pequeños logros diarios.

Esa reflexión lo ha llevado a replantearse no el destino, sino cómo llegar hasta allí.

Antes no lo aplicaba con firmeza; solo lo decía. Ahora se trata de ser el mejor en cada entrenamiento, de llegar en óptima forma al próximo partido y de aportar durante los 90 minutos. Esos son los objetivos: trabajar cada día y mantener la disciplina. Eso me da más opciones de llegar en 2030. Se trata de objetivos modestos, de mantener la disciplina y de hacerlas, no solo de decirlas».

Ese proceso no empieza ahora; empezó hace semanas. Al fin y al cabo, ese era el objetivo de toda esta reflexión. Lo más difícil ha sido que Luna aún no puede aplicar todo lo que ha aprendido sobre sí mismo. Parecía que este sería el verano decisivo de su carrera y quizá aún lo sea, pero los momentos clave llegaron cuando el fútbol lo dejó en su punto más bajo.

«Te vas a enfadar», advierte, «y sentirás emociones, pero ¿y ahora qué? Tengo 22 años y, con suerte, podré jugar en más Mundiales. He aprendido que nada te viene dado. Estas cosas pasan. Ahora debes preparar tu mente y tu cuerpo para dar el máximo».

«Ya es cosa del pasado», añade, «ha pasado, así que ¿qué vas a hacer ahora? Seguimos adelante y seguiremos trabajando hasta que se haga realidad».

Antes de seguir, el jugador de 22 años del Real Salt Lake tuvo que detenerse, ser más humilde y aceptar por qué el verano terminó como terminó.