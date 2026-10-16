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¡Varapalo para el Chelsea! Continúa el calvario de lesiones de Reece James: el capitán pasa por el quirófano tras un nuevo problema de rodilla
Otro contratiempo para el capitán del Chelsea
El lateral de 26 años se vio obligado a ver desde fuera la reciente goleada por 5-1 al Bournemouth en Stamford Bridge. Los servicios médicos evaluaron al defensa después de que sufriera un golpe en un entrenamiento y finalmente determinaron que era inevitable operarle para resolver el problema.
Tras someterse con éxito a una intervención menor, el internacional inglés ya ha comenzado su programa de rehabilitación en Cobham. Seguirá bajo la estrecha supervisión del equipo médico del club mientras trabaja para recuperar su plena forma física, aunque no se ha fijado un plazo concreto para su recuperación.
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El Chelsea confirma los detalles de la operación
El Chelsea publicó un comunicado oficial para aclarar el estado de su capitán y señaló que las primeras evaluaciones determinaron que era necesaria una operación. El club detalló los pasos que se dieron después de que el defensa comunicara el problema.
«El capitán Reece James se ha sometido con éxito a una intervención quirúrgica menor en la rodilla», señaló el comunicado. «El jugador de 26 años no participó en la victoria del sábado por 5-1 ante el Bournemouth en Stamford Bridge mientras se realizaban pruebas médicas tras la lesión sufrida en un entrenamiento. Esas pruebas confirmaron que la cirugía era la opción necesaria».
El Chelsea reiteró su compromiso de ayudarlo a volver y añadió: «Reece ya ha iniciado su recuperación y contará con el apoyo del departamento médico del club en Cobham durante esta fase de rehabilitación. Todos en el Chelsea le desean a Reece una pronta recuperación y lo apoyarán en su camino de vuelta».
Una historia de frustración que se repite
Esta última intervención quirúrgica se suma al complicado historial físico del defensa en las últimas temporadas. Antes del parón internacional, un golpe distinto le impidió jugar en la derrota por 3-0 ante el Brentford y, posteriormente, le dejó fuera de la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel.
James había regresado brevemente a los entrenamientos antes del partido contra el Bournemouth, lo que hizo pensar que su vuelta estaba cerca. Sin embargo, el entrenador Xabi Alonso reveló que el defensa sintió molestias de inmediato.
«Notó algo, pero después de que le hiciéramos las pruebas por la tarde», explicó Alonso. «Tenía unas pequeñas molestias en la rodilla, así que tenemos que comprobar cuánto tiempo estará de baja. Lo evaluaremos semana a semana».
- Craig Mercer
Se avecina una prueba ante el Everton
El Chelsea tendrá que afrontar los próximos compromisos de la Premier League sin su influyente capitán, empezando por una complicada visita al Everton en el Hill Dickinson Stadium este sábado.
Con James de baja por tiempo indefinido, Alonso tendrá que recurrir a otras opciones en la banda derecha para mantener el impulso que dio al equipo su contundente victoria sobre el Bournemouth. El Chelsea espera que sus servicios médicos puedan tratar a James con cautela para evitar que su lesión se agrave.
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