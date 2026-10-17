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¡Varadas! Barbra Banda, entre las estrellas zambianas de la NWSL obligadas a guardar 21 días de cuarentena por los protocolos de Estados Unidos contra el ébola
Los mandatos sanitarios federales retrasan las llegadas
La delantera del Chicago Stars Racheal Kundananji y la extremo del Angel City Prisca Chilufya se suman a Banda entre las jugadoras que afrontan restricciones de entrada tras sus compromisos con la selección. El equipo viajó a Kampala a principios de este mes para disputar un partido de clasificación olímpica contra Uganda. Tras perder 2-1 en la ida, logró remontar la eliminatoria con una contundente victoria en casa por 4-1 y aseguró su pase a Los Ángeles 2028.
- ZUMA Press Wire
Los responsables confirman estrictas medidas de autorización
La dirección de la liga se apresuró a aclarar la situación legal después de que aficionados y clubes expresaran su preocupación por la repentina ausencia de sus principales jugadoras internacionales en un tramo decisivo de la temporada nacional.
Al abordar el retraso administrativo que impide por ahora que las tres futbolistas se incorporen a sus respectivos equipos antes de importantes compromisos ligueros, la máxima categoría estadounidense confirmó que deben cumplirse estrictas directrices de salud pública antes de que puedan reanudarse los entrenamientos o la actividad competitiva.
«Tras su participación con la selección femenina de Zambia durante la reciente ventana internacional, varias jugadoras están cumpliendo actualmente los protocolos de salud pública para el reingreso establecidos por el Gobierno de Estados Unidos para los viajeros que regresan de la región de África Oriental», señaló la NWSL en un comunicado el viernes.
La expansión de un brote regional lleva a tomar precauciones
El refuerzo de los controles fronterizos responde a un aumento de la transmisión del virus en África central y oriental. Las autoridades de Washington han impuesto una cuarentena obligatoria de 21 días a quienes lleguen tras haber visitado la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur.
La actual emergencia sanitaria se declaró oficialmente a mediados de mayo tras un fuerte repunte de los casos en el este del Congo, donde el Ministerio de Sanidad del país ha confirmado 9.066 casos y 4.381 muertes. Recientemente, se han detectado casos importados en Uganda y Kenia.
La liga subrayó que ya está colaborando activamente para afrontar estas restricciones legales y velar por el bienestar de todo el personal: «La NWSL está trabajando con sus clubes y las autoridades de inmigración de Estados Unidos para garantizar el regreso seguro de las jugadoras; todas se encuentran en excelente estado de salud».
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Se avecinan partidos decisivos sin estrellas
Este inesperado contratiempo administrativo llega en un momento delicado, cuando solo quedan dos jornadas para el inicio de los playoffs. Tanto Pride como Stars afrontan partidos exigentes para conservar sus posiciones de cabeza de serie en la postemporada, con el importante hándicap de no contar con sus principales referentes ofensivos. Sus cuerpos técnicos deben encontrar rápidamente alternativas tácticas mientras la temporada regular entra en su fase decisiva.
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