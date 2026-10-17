La dirección de la liga se apresuró a aclarar la situación legal después de que aficionados y clubes expresaran su preocupación por la repentina ausencia de sus principales jugadoras internacionales en un tramo decisivo de la temporada nacional.

Al abordar el retraso administrativo que impide por ahora que las tres futbolistas se incorporen a sus respectivos equipos antes de importantes compromisos ligueros, la máxima categoría estadounidense confirmó que deben cumplirse estrictas directrices de salud pública antes de que puedan reanudarse los entrenamientos o la actividad competitiva.

«Tras su participación con la selección femenina de Zambia durante la reciente ventana internacional, varias jugadoras están cumpliendo actualmente los protocolos de salud pública para el reingreso establecidos por el Gobierno de Estados Unidos para los viajeros que regresan de la región de África Oriental», señaló la NWSL en un comunicado el viernes.