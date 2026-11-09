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Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
Emanuele Tramacere
Traducido por

VAR menos activo y directrices de Orsato: de De Bruyne ante el Genoa a Joao Mario ante la Juventus, son 21 los errores arbitrales en esta Serie A 2026/2027

Serie A
Fiorentina
Juventus
Génova
AC Milán
Monza
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SSC Nápoles
Lazio
Inter Milán
Como
Roma
Sassuolo
Parma Calcio 1913
Bologna
Torino
Lecce
Cagliari
Frosinone
Venezia
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La Serie A 2026/2027 se detiene por otro parón de selecciones y, una vez más, es momento de hacer balance: ya se han disputado 11 jornadas y hay muchas novedades de las que hablar. Entre ellas figura, sin duda, la cuestión arbitral, transformada, por un lado, por los cambios reglamentarios que, en teoría, han aumentado el tiempo efectivo de juego y, por otro, por la nueva línea marcada por el responsable de la CAN, Daniele Orsato. A diferencia de Gianluca Rocchi, Orsato ha optado por una menor intervención del VAR y ha vuelto a situar al árbitro de campo en el centro de las decisiones, incluso de las más «espinosas».

Sin embargo, como informa Panorama, no han faltado los errores. De hecho, tras 11 jornadas, ya se contabilizan 21 errores arbitrales no corregidos que quedaron sobre el terreno de juego. A falta de un canal oficial de comunicación como lo fue Open VAR el año pasado, la lista, por supuesto, puede ampliarse o mejorarse.

  • Errores arbitrales de la 1.ª jornada de la Serie A

    Genoa-Napoli 0-2

    (Di Bello – Manganiello/Meraviglia): Gol de De Bruyne precedido de un empujón a Vazquez (sin OFR)

    Torino-AC Milan 1-2

    (Zufferli – Mazzoleni/Santoro): Mano de Vlasic en un centro de Cissé, sin penalti (sin OFR)

    Roma-Fiorentina 4-0

    (Marcenaro – Abisso/Giua): Manotazo de Hermoso a Mastantono al inicio de la APP del primer gol, que debió anularse (sin OFR)

  • Errores arbitrales de la segunda jornada de la Serie A

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini): Zancadilla de Dragusin a Monterisi en el área no sancionada (sin OFR)

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini): Doble manotazo (puñetazo) de Jimenez a Bracaglia merecedor de roja (sin OFR)

  • Errores arbitrales de la 3.ª jornada de la Serie A

    Cagliari-Lecce 1-0

    (Sacchi – Piccinini/Mazzoleni): Zancadilla de Gagliardini a N’Dri con el tiempo cumplido (sin OFR)

    Juventus-Milan 1-1

    (Mariani – Fabbri/Camplone): Pisotón de De Winter a Kolo Muani al inicio de la APP del primer gol, que debía anularse (sin OFR)

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  • Errores arbitrales de la 4.ª jornada de la Serie A

    Como-Parma 2-1

    (Mucera – Giua/Mazzoleni): Dura entrada de Caqueret sobre Britschgi, solo amonestado (sin OFR)

  • Errores arbitrales de la 5.ª jornada de la Serie A

    Bologna-Torino 1-1

    (Guida – Santoro/Camplone): Zancadilla de Heggem a Oristanio cuando se dirigía a portería (sin OFR)

    Fiorentina-Napoli 1-1

    (Doveri – Gariglio/Pezzuto): Agarrón prolongado de Dragusin a Hojlund (sin OFR)

    Juventus-Atalanta 2-0

    (Zufferli – Marini/Giua): Agarrón de la camiseta de Kalulu a Rowe cuando se dirigía a portería dentro del área (sin OFR)

  • Errores arbitrales de la 6.ª jornada de la Serie A

    Lecce-Bolonia 1-2

    (Pairetto – Mazzoleni/Dionisi): Dura entrada de El Azzouzi sobre Ndri; solo vio la amarilla (sin revisión a pie de campo)

    Sassuolo-Milan 1-1

    (Fourneau – Santoro/Meraviglia): Entrada de Laurentiè sobre Gila por debajo de la rodilla, probablemente merecedora de roja, pero sin ninguna sanción (sin revisión a pie de campo)

  • Errores arbitrales de la 7.ª jornada de la Serie A

    Bologna-Inter 1-3

    (Doveri – Gariglio/Piccinini): Zancadilla de Darmian a Thuram dentro del área; el jugador del Inter fue amonestado por simulación, pero era penalti (sin OFR)

    Fiorentina-Como 1-3

    (Di Bello – Paterna/Pezzuto): Recuperación del balón con falta de Milla sobre Gonçalves en la jugada del primer gol del Como (sin OFR)

  • Errores arbitrales de la 8.ª jornada de la Serie A

    Lazio-Parma 2-1

    (Arena – Santoro/Mazzoleni): Agarrón y toque de Troilo en la pierna de Frattesi, que se internaba en el área (sin OFR)

    Inter-Fiorentina 2-1

    (Mariani – Fabbri/Santoro): Clara zancadilla de Viery a Thuram en el área (sin OFR)

  • Errores arbitrales de la 9.ª jornada de la Serie A

    Parma-Udinese 0-0

    (Massa – Mazzoleni/Baroni): Agarrón prolongado de Troilo a Davis, sin penalti (sin OFR)

    Venezia-Inter 0-2

    (Pairetto – Camplone/Volpi): Presunta falta de Carlos Augusto al recuperar el balón en la jugada del primer gol del Inter (sin OFR)

    Frosinone-Lecce 5-1

    (Abisso – Piccinini/Mazzoleni): Agarrón prolongado de Calò a Gandelman, sin penalti (sin OFR)

  • Errores arbitrales de la 10.ª jornada de la Serie A

    Como-Venezia 1-0

    (Ferrieri Caputi – Cosso/Giua): Mano de Milla, penalti a favor del Venezia revocado (revisión a pie de campo errónea)

  • Errores arbitrales de la 11.ª jornada de la Serie A

    Genoa-Milan 1-2

    (Massa – Camplone/Marini): Falta de Marcandalli sobre Rabiot en una ocasión manifiesta de gol; Marcandalli solo vio la amarilla (sin OFR)

    Fiorentina-Juventus 2-2

    (Colombo – Di Paolo/Meraviglia): Claro toque de Joao Mario con el brazo dentro del área que no fue sancionado (sin OFR)